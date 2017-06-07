Рязанским аграриям перечислено 1 412,8 миллиона рублей бюджетной поддержки

По данным на 5 июля, министерством сельского хозяйства и продовольствия области перечислено аграриям региона 1 412,8 млн. руб., в том числе:

- субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в сумме 252,1 млн. руб.;

- субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в сумме 590,7 млн. руб.;

- субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в сумме 293,4 млн. руб.;

- субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса в сумме 132,3 млн. руб.;

- единовременные пособия и ежемесячные пособия молодым специалистам агропромышленного комплекса в сумме 4,3 млн. руб.;

- мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в сумме 121,8 млн. руб.;

- субсидии садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан в Рязанской области в сумме 0,2 млн. руб.;

- возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на проведение сезонных полевых работ в сумме 18 млн. руб.