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Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
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Праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, прошел в микрорайоне Дашково-Песочня города Рязани

17:56 / Культура
Автор фото: Дмитрий Осинин | Праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности, прошел в микрорайоне Дашково-Песочня города Рязани
Фото: Дмитрий Осинин.

Организаторы праздника – муниципальный центр «Рязанский оберег» и одноименный Фонд народно-художественных традиций, возглавляет которые Ольга Шустина. По словам Ольги Владимировны, праздник в честь Дня семьи, любви и верности проводится в микрорайоне уже в четвертый раз. В организации постоянную помощь оказала депутат Рязанской городской Думы Евгения Есакова. В этом году к проведению праздника подключилась префектура октябрьского района – привезли и установили сцену в парке имени М.Д. Скобелева, скамейки для участников и зрителей. Музыкальную часть программы будет обеспечивала вокально-инструментальная группа Рязанского строительного колледжа под руководством Александра Федотова.

 На праздник организаторы пригласили семьи, чьи дети занимаются в муниципальном центре «Рязанский оберег». В этом году на праздник пришли семьи разных национальностей – татары, узбеки, азербайджанцы, армяне и даже семья из Индии. Праздник, конечно же, посвящен Дню благоверных Петру и княгини Февронии. Как считают организаторы, гости должны знать славянскую культуру и традиции. Обмен культурами всегда полезен.

 На празднике чествовали многодетные семьи Шубиных, Гальцевых, Аветян, Игнатовых. Андрей и Марина Игнатовы познакомились в «Рязанском обереге». Четверть века назад они стояли у истоков создания мастерской.. Еще не будучи женатыми, Андрей и Марина приходили в мастерскую и лепили игрушки. Сегодня Андрей расписывает храмы в Рязанской области. Трое младших из пяти детей семьи Игнатовых занимаются в центре «Рязанский оберег». Все приглашенные семьи получили подарки, а многочисленные зрители увидели, что простое человеческое счастье в семье – это жить в любви и верности. 

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июля 2017 года
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