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Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
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ФК «Рязань» уступил в контрольном матче саранской «Мордовии»

18:09 / Спорт

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, на своем поле ФК «Рязань» принимал «Мордовию». Товарищеский матч завершился поражением нашей команды со счетом 1:2.

В этом матче не принимали участие сразу четыре игрока ФК «Рязань». Полузащитники Артур Шахназаров, Юрий Кулешов, Евгений Маричев и Мартун Абовян получили микро травмы, и тренерский штаб решил дать им время восстановиться.

ФК «Мордовия» по итогам минувшего сезона вылетел из ФНЛ и предстоящий розыгрыш проведет в группе «Урал - Поволжье» ФОНБЕТ Первенства ПФЛ.

Счет в матче открыли гости. На 14 минуте рязанцы пропустили контратаку, которая привела к голу. До конца тайма наша команда могла сравнять счет и даже выйти вперед. Сначала игрок на просмотре сотряс мощным ударом перекладину, затем еще один потенциальный новобранец не реализовал выход «один в один». В перерыве наставники ФК «Рязань» провели ряд замен, так на последнем рубеже вместо Сергея Правкина появился молодой голкипер, претендующий на место в составе рязанского ФК.

Во втором тайме саранские футболисты ударом издали увеличили свое преимущество. Нашим футболистам на 60-й минуте удалось забить гол, но уйти от поражения команда, увы, не смогла.

Следующий контрольный матч ФК «Рязань» проведет 9 июля в Коломне против одноименного клуба.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июля 2017 года
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