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Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
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В Рязанской области возобновлено строительство козоводческого комплекса

18:16 / Экономика
В Ухоловском районе представители министерства сельского хозяйства и продовольствия области провели совещание по строительству козоводческого комплекса в селе Смолеевка

В регионе при поддержке ОАО «Росагролизинг» реализуется инвестиционный проект по строительству козоводческой фермы на базе КФХ Храмова Александра Николаевича. Строительство осуществляется с 2012 года. За этот период была выбрана и оформлена площадка под строительство фермы, утвержден градостроительный план земельного участка, получены технические условия на подключение к инженерным сетям (вода, газ, теплоснабжение, электричество, водоотведение), определен перечень производственных и вспомогательных помещений и состав технологического оборудования, проведена замена трансформатора и построена ЛЭП для обеспечения энергоснабжения фермы, обеспечена подача электроэнергии на площадку, введен в эксплуатацию водозаборный узел и водовод, обеспечена подача воды на площадку, подведен газопровод, завершено строительство подъездной автодороги.

Не завершенными остались работы по строительству внутриобъектных дорог, въездного дезбарьера, ограждения периметра объекта и другие.

Все эти вопросы были рассмотрены на совещании, где присутствовали представители министерства строительного комплекса области, Государственной инспекции строительного надзора области, администрации района, застройщики, руководитель КФХ. Специалисты ОАО «Росагролизинг» озвучили решение возобновить работы по строительству фермы. Были определены дополнительные источники финансирования.

Объект планируется сдать в эксплуатацию к августу текущего года, после чего в КФХ будет завезен мелкий рогатый скот, сообщили в региональном минсельхозе.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июля 2017 года
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