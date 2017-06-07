Перспективы развития туризма в Рязанской области обсудили на заседании регионального правительства

Поручение представить доклад о перспективах развития туризма в области, предварительно проработав их с главами муниципальных образований, глава региона Николай Любимов дал в ходе предыдущего заседания регионального правительства министру культуры и туризма области Виталию Попову. Сегодня он выступил на расширенном заседании с основным докладом и проинформировал собравшихся о приоритетных направлениях дальнейшей работы. Содокладчиками по теме выступили также министр регионального здравоохранения Андрей Прилуцкий и директор туристической компании «Горячие туры» Максим Садовников.

По словам министра культуры и туризма области Виталия Попова, региональная туристская отрасль в последние 5-6 лет демонстрирует устойчивый рост. Статистические данные за прошлый год показали рост турпотока выше прогнозируемого на 13,8 процента. Участие регионального проекта кластера «Рязанский» в федеральной программе позволило улучшить туристскую инфраструктуру, однако ее состояние в малых городах и поселениях требует особого внимания. Виталий Попов отметил, что оптимальным решением может стать создание сети мини-отелей, (пилотные инвестпроекты уже реализуются в Касимове и Скопине). Аналогичные объекты планируется создать в г. Кораблино, а также в Шацком, Пронском, Александро-Невском районах.

Как отметил министр культуры и туризма, в туристский оборот необходимо активно вовлекать усадебные комплексы, работа по восстановлению которых требует системного межведомственного взаимодействия, участия муниципалитетов и общественности. В числе приоритетов – создание комфортной и безопасной транспортной инфраструктуры, в том числе улучшение состояния автодорог к объектам турпоказа, развитие железнодорожного и водного сообщения, сети велосипедных и пешеходных маршрутов. Наиболее значимая задача – повышать уровень загрузки гостиниц и продление времени пребывания туристов в регионе до 2-3 дней, что экономически более выгодно. По словам Виталия Попова, это возможно при расширении ассортимента туристического продукта за счет развития различных видов туризма, системной работы над качеством услуг и реализации активной маркетинговой программы продвижения региона. Необходима грантовая поддержка интересных инициатив по созданию новых объектов турпоказа. В числе приоритетных направлений – развитие в регионе делового, экологического, городского, военно-технического и агротуризма. Центр развития туризма Рязанской области, создаваемый по поручению главы региона Николая Любимова, позволит координировать деятельность по развитию туризма, выстроить системную работу с бизнес-сообществом, аккумулировать перспективные идеи и обеспечить их реализацию.

О перспективах медицинского туризма доложил министр регионального здравоохранения Андрей Прилуцкий, отметив более низкие цены на ряд услуг при высоком качестве, что является преимуществом Рязанской области. От имени всех туроператоров региона Максим Садовников сформулировал предложения по созданию эксклюзивных точек показа и дальнейшему развитию туристической инфраструктуры.

Подводя итоги, глава региона Николай Любимов отметил, что у Рязанской области есть огромный потенциал и возможности для развития туристической отрасли. Одним из уникальных и конкурентных преимуществ является развитие круизного туризма, поскольку к водным маршрутам есть интерес. Он дал поручение главе администрации Рязани Олегу Булекову заняться благоустройством территории вокруг дебаркадера у рязанского кремля и продумать подъездную дорогу.

По словам главы региона, следует продолжить формирование дорожной инфраструктуры к достопримечательным местам в районах области. Николай Любимов поручил министру культуры и туризма Виталию Попову во взаимодействии с главами муниципальных образований особое внимание уделить достопримечательным местам на конкретных территориях и заняться продвижением турпродуктов на профессиональной основе.

Говоря об усадебных комплексах, глава региона обратил внимание на необходимость оказания поддержки тем муниципалитетам, у которых есть интересные инициативы по эффективному использованию этих объектов.

Можно найти много новых вариантов и идей, если людей послушать. Надо развивать имеющийся туристический потенциал, ставить более амбициозные цели. Для этого у нас все есть, – сказал Николай Любимов.

Глава региона поручил сократить сроки реализации конкретных направлений всего туристического плана и представить ему на утверждение: «Надо не только об этом говорить, но и делать».

Источник: сайт правительства Рязанской области