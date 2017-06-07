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Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
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Сотрудники рязанских предприятий осваивают технологии бережливого производства

18:49 / Экономика
Сотрудники рязанских предприятий осваивают технологии бережливого производства

На заводе «Техно» корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ прошел обучающий семинар по внедрению технологий бережливого производства. Получить новые знания приехали сотрудники ведущих предприятий и учреждений Рязани, представляющих различные сферы – промышленности, медицины, образования, в том числе, работники муниципальных предприятий. В семинаре приняли участие министр промышленности и инновационных технологий региона Игорь Авдеев, заместитель главы администрации областного центра Андрей Ульянов, ректор Политехнического института Игорь Мурог.

Инициатором проведения семинара стал Павел Морковин – директор завода «Техно», где технологии бережного производства используются не первый год и позволяют предприятию значительно повышать эффективность производства и сокращать издержки.

По словам Павла Морковина, идея поделиться опытом возникла после того, как глава региона Николай Любимов предложил активно использовать на рязанских предприятиях передовые технологии и создать учебный комбинат по внедрению системы «Бережливое производство». Николай Любимов отметил, что договорённость о сотрудничестве на эту тему есть с «Росатомом».

Об инструментах построения высокопродуктивного бизнеса рассказала директор по логистике одного из направлений корпорации Татьяна Бертова. Она отметила, что в эффективном производстве не может быть мелочей: каждая деталь – будь то отношения с клиентами, ресурсосбережение или работа над повышением качества – важна для достижения конечной цели.

По окончанию теоретической части занятий для участников семинара была проведена экскурсия по цехам предприятия, где работа технологий бережливого производства была показана в действии. Инициаторы проекта уверены, что широкое внедрение системы «Бережливого производства» положительно скажется как на предприятиях региона, так и на его экономической сфере в целом.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июля 2017 года
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