В текущем году в Рязанской области финансово поддержат реализацию 30 проектов местных инициатив

Общая сумма средств составит более 7,3 млн. рублей

Решение принято сегодня во время расширенного заседания регионального правительства. В работе заседания, которое провел глава региона Николай Любимов, приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев, председатель областной Думы Аркадий Фомин, руководители территориальных органов федеральных органов власти, региональных министерств и ведомств, главы администраций муниципальных образований.

На заседании были утверждены объемы субсидий муниципальным образованиям на поддержку в этом году реализации 30 проектов местных инициатив. Глава региона Николай Любимов отметил значимость этой работы. Он дал поручение министерству финансов учитывать это при формировании бюджета следующего года: «Эти средства – первый транш. Поддержка муниципальных инициатив обязательно продолжится в дальнейшем, для этого в областном бюджете будет предусмотрено финансирование». По словам Николая Любимова, содействие таким инициативам стимулирует население активнее участвовать в местном самоуправлении, работает на развитие территорий в целом.

Кроме того, рассмотрены изменения, позволяющие муниципальным районам и городским округам перейти к «программным» бюджетам, что в свою очередь обеспечит единый подход к их формированию, прозрачность бюджетного планирования, позволит прогнозировать расходы в соответствии с целями развития муниципальных образований и региона в целом, повысит эффективность использования средств. Так, одобрены законопроекты, по которым Скопинскому району будут предоставлены средства на поддержку организаций малого и среднего предпринимательства, работающих на территории моногородов, на компенсацию затрат по приобретению оборудования в лизинг, а Шиловскому городскому поселению – на установку в текущем году оборудования водоочистки. Отдельным проектом Постановления регионального Правительства предлагается утвердить порядок формирования и использования средств дорожного фонда Рязанской области на строительство и реконструкцию автодорог к населенных пунктам, где расположены объекты сельхозпереработки или социально значимые учреждения.

Участники заседания одобрили также ряд нормативно-правовых актов, утверждающих новые или уточненные Порядки предоставления ряда региональных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе компенсационных выплат инвалидам на транспортные расходы и эксплуатацию транспортных средств, доплат к пенсиям, пособий беременным женщинам и семьям с детьми. Вместе с тем, в связи с расширением объемов, уточнены категории педагогических работников, которым предусмотрены компенсационные выплаты за работу по подготовке и проведению ЕГЭ. Кроме того, одобрен законопроект, расширяющий полномочия министерства образования и министерства социальной защиты населения Рязанской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей, включая вопросы обеспечения безопасности их жизни и здоровья.

На заседании были утверждены также изменения, которые предусматривают приведение ряда региональных нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством.

Источник: сайт правительства Рязанской области