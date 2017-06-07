Новый руководитель УФПС Рязанской области Петр Качан накануне профессионального праздника провел пресс-конференцию

Своей главной задачей Петр Александрович Качан считает значительное улучшение работы почты. Сегодня в отрасли трудятся представители более 100 профессий. Это одна из самых крупных служб в регионе. Большое внимание будет уделено работе на селе. Помимо традиционных, почтовые работники предоставляют услуги, ранее несвойственные отделениям связи, но уже ставшие привычными и для почтовых служащих, и для населения.

Но и проблем у Почты России немало. В том числе – и в проведении компаний по подписке, своевременной доставке газет и журналов читателям. Об этом также шла речь в ходе пресс-конференции.

Представители изданий предложили чаще встречаться и вместе обсуждать пути решения возникающих проблем, теснее взаимодействовать. Предложение издателей Петр Качан одобрил. Он также намерен активнее взаимодействовать с органами власти, чтобы улучшать и развивать почтовую связь.