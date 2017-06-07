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Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
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Глава региона Николай Любимов встретился с ректорами рязанских вузов

20:02 / Общество

На сегодняшней встрече обсуждались перспективы развития высшего профессионального образования в регионе, вопросы подготовки высококвалифицированных и востребованных кадров для нужд экономики и социальной сферы региона. Речь шла, в том числе, о прохождении студентами практики, целевом наборе, создании учебных кафедр на базе предприятий и учреждений. Как отметил Николай Любимов, обеспечение промышленных предприятий и учреждений социальной сферы квалифицированными кадрами, имеющими современные теоретические знания и практические навыки – одна из основных задач, которая стоит перед правительством области и системой образования региона.

Мне, как главе региона, важно знать ваше мнение по вопросам дальнейшего развития высшего образования в Рязанской области. Его я обязательно буду учитывать в дальнейшей работе по совершенствованию региональной системы подготовки кадров, – сказал Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июля 2017 года
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