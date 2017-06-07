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Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
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Глава рязанского региона Николай Любимов: «Люди должны знать, в каких аптеках нарушается законодательство»

21:35 / Власть
5 июля на расширенном заседании правительства области глава региона Николай Любимов поручил продолжить контроль за ценами на лекарства в аптеках, и, в случае выявления нарушений, своевременно принимать соответствующие меры

В настоящее время сформировано 15 групп волонтеров, проверки проведены в 50 аптеках региона, результаты будут размещены в Интернете.

О ходе проверок в организациях аптечной сети региона Николаю Любимову доложил министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий. По его словам, проводятся регулярные проверки по контролю за ценами на жизненно важные лекарственные препараты. В ходе проверочных рейдов было выявлено несколько случаев несоответствия представленных на витринах цен позициям, заявленным на сайтах организаций. В дальнейшем, по словам министра здравоохранения, проверки будут проводиться еженедельно в 50-60 аптеках, тем самым до конца августа планируется проверить все аптеки на территории Рязани и в районах области.

Проверки дают хороший результат. Их надо продолжать. Люди должны знать, в каких аптеках нарушается законодательство, – сказал Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июля 2017 года
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