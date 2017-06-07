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Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
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Информация по всем объектам строительства в Рязанской области будет размещена в открытом доступе в Интернете

21:38 / Власть
На сегодняшнем заседании правительства одно из поручений главы региона Николая Любимова касалось повышения открытости деятельности региональных и муниципальных органов исполнительной власти, в частности, в вопросах жилищного строительства

Николай Любимов указал министерству строительного комплекса области совместно с администрацией Рязани на необходимость проработать вопрос о размещении информации в Интернете по всем объектам строительства. Это касается и сведений о земельных участках, и разрешений на строительство, выданных в последние несколько лет, и компаний, которые их получили. «Это надо для того, чтобы люди имели доступ к нужной им информации об объектах жилищного строительства, и в онлайн-режиме отслеживали, в каком состоянии находится процесс строительства», – сказал Николай Любимов.

Глава региона Николай Любимов также заявил о нехватке вблизи областного центра земельных участков, которые были бы интересны инвесторам, как для жилищного строительства, так и создания индустриальных кластеров.

Чтобы Рязань развивалась, нужна земля, иначе мы не достигнем здесь прорыва, на который рассчитываем,– заявил Николай Любимов.

Глава региона поручил министру финансов Марине Наумовой предусмотреть в областном бюджете средства, которые будут использованы на покупку земельных участков в областную собственность, чтобы в дальнейшем иметь возможность для развития территории.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июля 2017 года
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