Рязанская область планирует принять участие в проекте «Учитель для России»

Сегодня на заседании областного правительства глава региона Николай Любимов, комментируя результаты состоявшейся накануне встречи с президентом, председателем правления Сбербанка России Германом Грефом, заявил о ряде достигнутых договоренностей. Так, планируется участие Рязанской области в проекте «Учитель для России».

Реализация этого проекта позволит обучать и поддерживать после трудоустройства выпускников вузов, которые будут работать в селах. Это, в частности, касается доплат на приобретение жилья, к основному заработку, – сказал Николай Любимов.

Кроме того, по словам главы региона, будут организованы тренинги с участием специалистов Сбербанка для сотрудников профильных ведомств. Это поможет эффективной реализации проектов в соответствии со стратегическими планами развития области.

Источник: сайт правительства Рязанской области