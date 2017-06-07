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Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
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Рязанская область планирует принять участие в проекте «Учитель для России»

21:41 / Власть

Сегодня на заседании областного правительства глава региона Николай Любимов, комментируя результаты состоявшейся накануне встречи с президентом, председателем правления Сбербанка России Германом Грефом, заявил о ряде достигнутых договоренностей. Так, планируется участие Рязанской области в проекте «Учитель для России».

Реализация этого проекта позволит обучать и поддерживать после трудоустройства выпускников вузов, которые будут работать в селах. Это, в частности, касается доплат на приобретение жилья, к основному заработку, – сказал Николай Любимов.

Кроме того, по словам главы региона, будут организованы тренинги с участием специалистов Сбербанка для сотрудников профильных ведомств. Это поможет эффективной реализации проектов в соответствии со стратегическими планами развития области.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 июля 2017 года
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