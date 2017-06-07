Рязанским аграриям помогут пережить неблагоприятные погодные условия

Сегодня на заседании правительства области глава региона Николай Любимов дал поручение министру сельского хозяйства Виталию Артемову совместно с главами муниципальных образований, в связи с неблагоприятными погодными условиями этого лета, провести мониторинг ситуации в агрохозяйствах и, при необходимости, создать оперативный штаб для принятия экстренных мер, включая финансовую помощь.

Глава региона поддержал также обращение прокурора Рязанской области Олега Черныша об активизации работы по информированию жителей региона о правилах безопасности, в связи с участившимися случаями выпадения из окон детей.

Источник: сайт правительства Рязанской области