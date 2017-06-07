Оберегающее искусство

В Москве, в Российской академии художеств, открылась персональная выставка народного художника России Виктора Минкина

В экспозиции, приуроченной к 70-летию мастера, представлено более 100 живописных полотен – пейзажи, портреты, натюрморты. В своем творчестве Виктор Минкин верен русской реалистической традиции.

В его пейзажах равнинные панорамы с высоким небом и расстилающейся внизу землей, лесные тропы, окрестности родного села Унгор. Русская деревня для художника остается неиссякаемым источником вдохновения.

– Для меня эта выставка очень ответственная, она вторая по счету в Академии художеств, первая была в 1996 году. За двадцать лет здесь многое изменилось, да и мое творчество не стояло на месте. Я рад, что мне посчастливилось увидеть свои полотна в этих залах и посмотреть, что удалось в них, а что нет, – говорит Виктор Минкин.

Виктором Минкиным создана портретная галерея его односельчан, родных и друзей, коллег по творческому цеху. Живописец показывает разнообразие человеческих судеб и характеров, утверждает лучшие качества в человеке: мудрость, доброту и любовь. В своих натюрмортах Виктор Минкин стремится показать красоту предметов, хранящих теплоту человеческих рук. Его работы отличают неброская цветовая гамма и минимализм деталей.

С открытием персональной выставки Виктора Минкина поздравили вице-президенты Российской академии художеств Виктор Калинин и Андрей Золотов, исполнительный директор Рязанского землячества в Москве Юрий Васюнькин, министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, руководитель Рязанского отделения Союза художников России Алексей Анисимов, друзья и коллеги живописца.

Во время открытия экспозиции Виктор Минкин был награжден золотой медалью имени В.И. Сурикова за выдающийся вклад в изобразительное искусство России. А рязанскому областному художественному музею была вручена благодарность за активное сотрудничество с Российской академией художеств.

Выставка Виктора Минкина «Свете тихий» будет работать до 16 июля.

Точки зрения

Виктор Калинин,

первый вице-президент Российской академии художеств:

– Я познакомился с творчеством Виктора Минкина еще в 70-х годах на одной из молодежных выставок. Его произведения явно выделялись среди других полотен. Обычно творчеству молодых свойственна экспрессивность, а в работах Виктора Минкина была тишина – удивительное качество, которое художник сохранил и развил в дальнейшем. При внешней кажущейся простоте произведения его очень глубокие, их нужно смотреть внимательно и долго.

Андрей Золотов,

вице-президент Российской академии художеств:

– В Академии художеств никогда не бывает случайных экспозиций. Выставка Виктора Минкина побуждает нас к осмыслению происходящего и обращает наше внимание внутрь самих себя. Природа на полотнах художника – это состояние души. Такое бывает очень редко. Виктор Минкин – целостный художник. У него оберегающее искусство. Именно это ценно. Нас часто мастера не берегут, выплескивают с помощью творчества свои эмоции, стремятся чем-то отличиться и обратить на себя внимание. А в произведениях Виктора Минкина нет заигрываний с публикой. Его полотна простые, но при этом изысканные.

Владимир Соковнин,

народный художник России, академик Российской академии художеств:

– Каждый мастер индивидуален по-своему. Каждый художник видит то, что он любит, и, говоря словами Булата Окуджавы, каждый пишет, как он дышит. Виктор Минкин относится к тем художникам, которые не гонятся за эффектом, за пафосностью. У его живописи, очень сложной и тонкой, скромное очарование.