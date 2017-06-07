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Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
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Приходите в Stem

00:01 / Общество
Если хотите больше знать и уметь

В Рязанском государственном университете с начала июня работает образовательная площадка Stem для детей школьного возраста. Инициатива создания Stem принадлежит Виталию Александровичу Романчуку, он же директор Stem и основатель центра Intel РГУ.

– В Stem может прийти любой школьник в возрасте от 8 до 14 лет, желающий обучиться новым современным компьютерным технологиям, узнать о естественных и гуманитарных науках. Записавшиеся делятся по сменам и группам в зависимости от своего возраста и проходят обучение в течение двух недель, с 10 утра до 5 вечера каждого буднего дня. Занимаются с детьми преподаватели Stem-центра, а также у каждой группы есть свои вожатые из педагогического центра РГУ, которые сопровождают своих подопечных, – рассказывает заместитель директора Владислав Лукашенко.

В программе соблюдается баланс между техническими, естественными и гуманитарными науками. А еще здесь обучают иностранным языкам, но не тем, что мы привыкли видеть в школьной программе, а, например, китайскому, японскому, испанскому. Для того чтобы детям было легче и интереснее усваивать материал, обучение всегда чередуется с активным отдыхом. Постоянно проводятся соревнования как по традиционным видам спорта (футбол, волейбол и т.п.), так и по компьютерному спорту. Изюминка Stem – в обучении детей серьезным вещам (таким как программирование) в игровой форме. В прошлом году один из ребят разработал на основе знаний, полученных в Stem, свой личный проект и с ним затем победил в конкурсе МТС. В этом году Stem-центр обучает 90 школьников самым разным предметам.

Иван Тюрин, ученик школы №16 г. Рязани, рассказывает:

– Мне здесь очень нравится. Мы и играем, и учимся, соревнования у нас проходят постоянно: то на улице играем, то в компьютерных играх состязаемся. Недавно я выиграл в турнире по «CS 1.6».

– А как ты узнал об этой площадке?

– Мама увидела в Интернете объявление, предложила мне, а я согласился.

– Не жалеешь?

– Нет, ничуть, здесь мне все очень нравится.

Сотрудники центра считают, что образовательная программа Stem не только развивает детей, но и в дальнейшем может помочь им в выборе профессии.

Мария Стройнова

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 123 (5410) от 06 июля 2017 года
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