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Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
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Музыкальный субботник

00:01 / Культура
В Рязани состоялся концерт молодых исполнителей на открытом воздухе
Участница «Арт-субботника» Любовь Бессонова
На снимке: Участница «Арт-субботника» Любовь Бессонова

Каждую субботу в городском парке за филармонией проходят музыкальные фестивали «Арт-субботник». В основном это площадка для выступления молодых исполнителей. В минувшую субботу здесь пели Любовь Бессонова, Анастасия Локтева и ДИF(Владимир Петров).

Организаторы «Арт-субботника» предлагают проявлять инициативу и участвовать в концерте. Для этого нужно лишь оставить заявку на участие в соцсетях. В следующие выходные опять состоится подобный концерт, ну а пока познакомимся поближе с участниками минувшей субботы.

Р.В. – Расскажите, как началась ваша музыкальная карьера?

Л.Б. – Заниматься музыкой я начала с 7 лет, когда меня отправили в музыкальную школу. Окончила школу по классу фортепиано, потом освоила гитару, немного играю на блокфлейте. Я не только владею несколькими инструментами и исполняю песни, но и пишу тексты, музыку. Также делюсь своими знаниями с другими: веду кружок игры на гитаре в библиотеке, в которой работаю.

А.Л. – Любовь к музыке у меня вспыхнула однажды и не угасает. Мама отдала меня на хореографию в музыкальную школу, и там я случайно зашла в кабинет вокала. Вот тогда я поняла, что это – мое. Окончила музыкальную школу и колледж имени Пироговых. Сейчас не только пою, но и преподаю эстрадный вокал.

ДИF. – У меня есть среднее музыкальное образование, но в целом я самоучка. Все началось банально: друг дал послушать кассету с репом в 2003 году, и я решил создавать что-то подобное. Помогло еще и то, что я с 6 лет пишу стихи.

Р.В. – Где можно вас услышать?

Л.Б. – С 2012 года я выступаю в клубах, на различных рязанских фестивалях и открытых площадках. В «Арт-субботнике» принимаю участие уже во второй раз.

А.Л. – Я также принимаю участие в различных фестивалях. А именно на «Арт-субботнике» выступаю впервые.

ДИF. – Часто выступаю на различных фестивалях и концертах, причем не только в Рязани. Некоторые мои песни звучали на ХИТ FM в разных городах. Принимаю участие в этом концерте впервые. Конечно, приглашали и до этого на «Арт-субботник», но в силу различных обстоятельств мне не удавалось принять участие. К тому же мое творчество можно услышать в соцсетях. Сейчас у меня десятки тысяч слушателей.

Р.В. – Какая музыка вам по душе?

Л.Б. – Играю мелодичные песни в стиле фолк, рок, арт-рок.

А.Л. – Я занимаюсь именно эстрадным вокалом. В эстрадно-джазовом направлении есть где разыграться, показать свой диапазон, проявить себя. Я с уверенностью могу сказать, что музыка – это мое все, и другую профессию я не рассматриваю.

ДИF. – Пишу реп. На написание текстов меня вдохновляют мысли, чувства, эмоции, события. При этом я стараюсь ни на кого не равняться, делать что-то свое и быть индивидуальностью.

Р.В. – Каковы ваши успехи на музыкальном поприще?

Л.Б. – Я выступаю на различных фестивалях, причем не только рязанских. В скором времени планирую записать свой альбом и собрать полноценную группу.

А.Л. – Еще учась в 6 классе, я участвовала в телевизионном шоу «Караоке со звездой». Нас там было человек 300, многих «отсеяли», а мне посчастливилось, и я победила, хотя еще не занималась вокалом профессионально. А сейчас я уже сама преподаю вокал.

ДИF. – Не люблю хвастаться своими достижениями, но их немало. Например, из рязанских реп-исполнителей я один из самых известных. А на данный момент планирую записать третий альбом.

Р.В. – Как вы считаете, в чем плюс подобных фестивалей?

Л.Б. – Однозначно, такие концерты необходимы. Даже проходящие мимо люди могут услышать меня, заинтересоваться моим творчеством. Возможно, им понравится. Именно так появляются новые слушатели.

А.Л. – Плюс подобных фестивалей в том, что здесь может выступить даже непрофессионал. Потому что в концертах более высокого уровня просто талантливый человек без образования не сможет поучаствовать, а здесь такая возможность есть. Фестивали нужно развивать, потому что много талантливой молодежи, которая хочет рассказать о себе.

ДИF. – Проведение подобных концертов дает возможность разным людям услышать мое творчество. Это отличный способ найти новых слушателей. К тому же такие фестивали бесплатные, поэтому каждый желающий может прийти и насладиться хорошей музыкой. Это очень здорово.

Юлия Ганьшина

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 123 (5410) от 06 июля 2017 года
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