Фильм о Рязанской области смогут создать сами жители региона

Так рязанцы смогут внести значительный вклад в продвижении имиджа области, считает глава региона Николай Любимов

В ходе сегодняшнего заседания правительства области прозвучало предложение о более активном продвижении региона посредством аудио- и видеоматериалов. Глава региона дал поручение министру печати и массовых коммуникаций Ольге Чуляевой продумать возможность привлечь общественность к этой работе. По его словам, какие-то интересные нестандартные идеи могут быть и у непрофессионалов. Если учредить соответствующий грант, то, возможно, инициативные группы рязанцев, студенты смогут сами принять участие в продвижении имиджа области. «Было бы лучше и интереснее, если бы фильм о регионе был создан самими жителями Рязанской области, – сказал Николай Любимов. – Можно объявить конкурс. Это будет стимулировать общественность».

Кроме того, глава региона Николай Любимов поручил профильным ведомствам поощрить рязанцев, победивших на всероссийских конкурсах: механизатора из Сараевского района Андрея Шаля, ставшего лучшим на VI Открытом чемпионате России по пахоте, и старшую акушерку Рязанского областного перинатального центра Марину Слученкову, занявшую первое место на всероссийском конкурсе профмастерства в номинации «Лучший акушер».

Источник: сайт правительства Рязанской области