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Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
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Спортивный курьер

00:01 / Спорт

Хоккей – в разгар лета

«Лето – хоккею не помеха, – считает председатель областного совета ветеранов туризма, физической культуры и спорта, президент областной федерации хоккея с мячом Альберт Чугунов. – В Рязани, на запасном поле Дворца спорта «Олимпийский», можно проводить тренировки и соревнования. Только что завершился областной чемпионат по хоккею с мячом на малой, канадской площадке. Победительницей стала команда «Авангард», вторым финишировал «Сокол», третьим – «Союз». В решающую стадию вступили соревнования на кубок области. В первом полуфинальном матче «Авангард» без особого труда победил команду «ВДВ» (17:7). А вот борьба во втором полуфинале, в котором встретились «Сокол» и «Союз», выдалась на редкость упорной. «Сокол» вел в счете, но «Союз» не намерен был сдаваться. И только когда, пожалуй, лучший игрок матча Михаил Трофимов забросил девятый мяч, все встало на свои места, соперники под конец поединка обменялись голами, в итоге «Сокол» победил – 10:6».

Теперь в финале команда Альберта Чугунова встретится с подопечными Олега Банного. Этот матч состоится на тренировочном поле «Олимпийского» в ближайшую субботу, 8 июля. Начало – в 14.00.

За победой – победа

Готовясь к сезону, главная команда Рязанской области по футболу провела два контрольных матча. В первом нашим соперником на домашнем стадионе «Спартак» был ФК «Торпедо-Владимир», выступающий в группе «Запад» российского первенства. Хозяева убедительно переиграли гостей – 2:0. Счет открыл Владислав Мещеряков, Евгений Маричев его удвоил.

Затем в Новомосковске ФК «Рязань» сыграл с местным «Химиком». Сообщает тренер рязанской ком­анды Валерий Бахмутов: «Преимущество гостей было подавляющим. Уже к двадцатой минуте они вели – 3:0. После перерыва соперники обменялись голами, в итоге – 4:1 в пользу рязанцев. У нас дважды отличился Евгений Маричев, по одному голу забили Владислав Лабзин и находящийся на просмотре игрок. За время, оставшееся до начала сезона, «Рязань» проведет еще два контрольных матча: дома она встретится с «Мордовией» (группа «Урал-Поволжье), а в Коломне сыграет против одноименной команды».

«Рязань» начала сборы

Игроки ХК «Рязань» вышли из отпуска и приступили к подготовке к новому сезону.

Контракты с клубом имеют шестнадцать хоккеистов – вратари Александр Черепенин из ангарского «Ермака», Евгений Кандыба (ХК «Рязань»), Дмитрий Годес (ДЮСШ, Рязань), защитники Роман Дубинин (ХК «Рязань»), Богдан Гайдаш (ХК «Тамбов»), Артем Седунов (ХК «Рязань»), Сергей Завгородний («Горняк», Рудный), Давид Мнацян (ХК «Гомель»), нападающие Владимир Карпов (ХК «Рязань»), Иван Иванов («Спутник», Нижний Тагил), Никита Коцедым (ХК «Рязань»), Александр Лебедев («Молот-Прикамье», Пермь), Сергей Леснухин («Ермак», Ангарск), Евгений Полторак («Зауралье», Курган), Александр Ремов («Зауралье», Курган), Егор Рожков («Спутник», Нижний Тагил). К занятиям также приступили хоккеисты, с кем заключили просмотровые контракты. Игроки, командированные в Рязань клубом-партнером в Континентальной хоккейной лиге ярославским «Локомотивом», присоединятся к команде по ходу сборов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 123 (5410) от 06 июля 2017 года
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