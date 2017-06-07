Праздник соседей прошел в дружественной обстановке и с пользой для дела

Соседи по дому, двору, лестничной площадке – это чуть ли не самые близкие люди после родственников. Вместе с ними мы решаем все главные задачи, связанные с жизнедеятельностью наших многоквартирных домов, вместе высаживаем цветы в палисадниках, благоустраиваем дворы, выбираем, каким быть городскому пространству вокруг нас.

Да и за помощью в житейских вопросах чаще всего мы обращаемся именно к тем, кто живет по соседству. Правда, так обстоят дела там, где люди давно живут на одном месте. Недавним новоселам не всегда получается быстро влиться в соседский коллектив, и в современной жизни случается так, что мы и не знаем, как зовут людей, живущих с нами на одной лестничной площадке.

Исправить такое положение призван праздник День соседей, который рязанские территории общественного самоуправления стали отмечать в последние годы. В дополнение к нему во многих рязанских дворах устраиваются свои встречи. Так на днях в поселке Соколовка состоялся праздник дружбы и добрососедства «Давайте знакомиться!». Его организовал местный комитет ТОС, всестороннюю поддержку в подготовке и проведении по традиции оказали специалисты префектуры Октябрьского района и сотрудники отдела по работе с общественными проектами и развитию самоуправления городской администрации.

Праздник, в котором приняли участие как дети, так и взрослые жители поселка, дал возможность ближе узнать своих соседей. Здесь же обсудили и вопросы переизбрания комитета ТОС поселка, и то, что нужно сделать, чтобы комитет активизировал свою работу. Решили, что в него войдут самые активные жители, чтобы он стал достойным участником всех городских мероприятий и проектов. Дети в это время с азартом боролись за призы в конкурсах и эстафетах, специально подготовленных для них. Самые смелые и талантливые выступили с концертными номерами: пели песни, читали стихи. Юные конкурсанты получили подарки от префектуры Октябрьского района, а потом все дружно пили чай со сладкими угощениями.

– Праздники соседей в территориях общественного самоуправления стали доброй традицией. Они сплачивают людей. Нередко до них многие знали друг друга в лучшем случае по именам, а то и едва были знакомы. Мы видим, как после такого общения рязанцы проявляют больше инициативы в вопросах управления тем городским пространством, где проживают – будь это дворы или улицы таких поселков, как Соловка, – подвел итоги праздника префект Александр Селиванов.