Безопасность прежде всего

Рейды по пресечению незаконной торговли проходят еженедельно

Как это ни странно звучит, но торговое изобилие сегодняшнего дня таит в себе немало опасностей. Как нам разобраться, понять, качественный ли товар нам предлагает продавец, особенно учитывая, что большинство каждодневных покупок мы делаем, что называется, на бегу – в обеденный перерыв или после работы, торопясь домой, где нас ждут многочисленные дела по хозяйству. В летний период этот вопрос приобретает особую остроту, так как даже в такое не жаркое, как сегодня, лето риск того, что, например, мясные и рыбные продукты дойдут до покупателя уже в испорченном виде, очень велик.

Конечно, за порядком в этой сфере следят эксперты областного Роспотребнадзора. Но значительную роль в этом вопросе берут на себя специалисты отдела административно-технического контроля префектур. В Октябрьском районе контрольные рейды по профилактике и предупреждению правонарушений в торговле проводятся еженедельно. Вместе с ними в рейды по торговым точкам выходят специалисты Дирекции благоустройства города, областной инспекции по ветеринарии, представители полиции. Так, на минувшей неделе при обследовании территории района не обошлось без выявления нарушений. Они были обнаружены на рынке в Дашково-Песочне и в поселке Строитель, где в результате проверки была пресечена торговля несвежим мясом. На нарушителей закона составлены протоколы, которые направлены в административную комиссию района: ей предстоит разобраться с нерадивыми продавцами.

Кроме того, в ходе рейда была обнаружена несанкционированная торговля на улице Тимакова в районе областной больницы №11. Эта территория не предназначена для торговли, поэтому на самовольных продавцов (девять человек!) были составлены протоколы об административных нарушениях, а предметы торговли были изъяты. Одновременно комиссии пришлось демонтировать девять сконструированных из ящиков и досок прилавков.

Такие рейды проводятся еженедельно, и, увы, почти всегда обнаруживаются те, кто нарушает правила торговли. Представители префектуры района обращаются к рязанцам с просьбой проявлять бдительность, беречь свои деньги и здоровье и как минимум не делать покупок в местах, не предназначенных для торговли.