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Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
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Куйбышевское шоссе ждут преобразования

00:01 / Город и мы
Куйбышевское шоссе ждут преобразования

В редакцию газеты продолжают поступать письма от жителей Октябрьского района с различными вопросами, пожеланиями, обращениями. Многие из них мы передаем в префектуру. Те, ответы на которые могут быть интересны широкому кругу читателей, публикуем. На этот раз сразу несколько вопросов рязанцев касаются благоустройства Куйбышевского шоссе. Так, Вера М. из Дашково-Песочни пишет: «Недавно довелось проезжать мимо поселка Шлаковый. Обратила внимание, что один из домов вдоль дороги преобразился, стал таким нарядным, ярким! А его «соседи» стоят с облупившимися фасадами. Это единичный случай или начало комплексной программы?».

За ответом на этот вопрос мы обратились в префектуру района, где нам пояснили, что один из домов, а именно дом №13, приведен в порядок по региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов: в этом году в доме, построенном в середине прошлого века, отремонтировали фасад. Его «соседей» также ждет обновление. В еще пяти домах, построенных в 1950-е годы, до конца текущего года будут отремонтированы кровли и фасады.

Еще одно письмо пришло в редакцию от жителей поселка Шлаковый которые интересуются, когда же начнется ремонт дороги на Куйбышевском шоссе? «Объявили ремонт еще весной, а сейчас уже почти середина лета. Ремонта как не было, так и нет. Опять будут асфальт в лужи класть?» – спрашивает Иван Федорович, проживающий на улице Трудовой. Как заверил нас руководитель управления благоустройства администрации Рязани Владимир Луканцов, опасения Ивана Федоровича напрасны.

– На Куйбышевском шоссе уже начата подготовительная работа, которая позволит оперативно и качественно выполнить муниципальный контракт и привести трассу в порядок. В частности, завершена разведка инженерных коммуникаций на месте прохождения теплотрассы, начата частичная валка деревьев. Подготовительные работы завершатся до начала третьей декады июля. К этому времени будет определена подрядная организация для переноса теплотрассы, – пояснил Владимир Луканцов.

Руководитель управления напомнил, что реконструкция Куйбышевского шоссе будет проводиться в несколько этапов, кроме того, улицу ждет масштабное озеленение. Во время проведения работ будут организованы альтернативные пути проезда, схемы которых будут заблаговременно обнародованы.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 123 (5410) от 06 июля 2017 года
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