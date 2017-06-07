И вновь о футболе заставил говорить прошедший в России Кубок конфедераций, в котором хозяевам не досталось места на пьедестале. А ведь раньше были большие победы. Почему их не стало?

В свое время, до работы в Рязани (вначале директором ДЮСШ «Электрон», затем главным тренером мужской команды мастеров и женской дружины «Есения») Виктор Мысливцев в зеленодольской «Чайке» (Татарстан) воспитал Виктора Колотова. Будущий виртуоз кожаного мяча затем был приглашен в казанский «Рубин», но еще ранее его заметили руководители нескольких ведущих клубов Советского Союза – он выбрал киевское «Динамо», стал его капитаном, под руководством великого тренера Валерия Лобановского киевлянам покорились высоты международного масштаба. Что до наших земляков, Анатолий Кудряшов играл за ленинградский «Зенит», Сергей Муштруев за московское «Торпедо», Игорь Коняев – за столичный «Локомотив», Виктор Лаволин – за «Кубань». И ведь все приглашенные в элитные клубы игроки были представителями третьего эшелона отечественного футбола.

За последнее время только двое рязанцев повысили класс – форвард Константин Кучаев подписал трехлетний контракт с ЦСКА, вратарь Евгений Кобозев выступает за рубежом. Настало другое время. Теперь клубы покупают готовых игроков, при первой возможности – зарубежных. Порушена прежняя система подготовки футболистов высокого класса, она прерывается по сути по окончании учебы в ДЮСШ. Прерывается и другая цепочка – связь между лигами. Так, в группе «Центр» ныне заявляется столичный «Арарат», куда приглашены футболисты, уже поигравшие в высшей лиге. Разве может рязанская команда Гарника Аваляна составить ей конкуренцию, не имея шансов усиливаться со стороны, то есть только опираясь на местные таланты? Такая же участь постигает и практически всех участников группового турнира, и соревнование в нем превращается в обычную формальность – дорога в первую лигу для них закрыта.

Но вернусь к событиям Кубка конфедераций. Вернее, к тому, что стоит за «скобками» турнира, его «окружению». Самым уважаемым и почитаемым гостем Кубка, конечно же, стал аргентинец Диего Марадона. В интервью средствам массовой информации Марадона признался, что хотел бы стать тренером сборной России, а ранее в СМИ появилась информация, что 56-летний Марадона думает над получением российского гражданства.

На что моментально отреагировал наш земляк, почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков: «Да пускай Марадона приезжает. Если он серьезно согласится, например, быть послом чемпионата мира 2018 года или еще какого-то турнира, то это будет здорово. Но когда начинаются разговоры о том, что он может возглавить сборную, то это – утопия. Ну какой Марадона тренер?»

До нового праздника футбола – чемпионата мира в России – остается меньше года. Есть время для исправления ошибок по горячем следам – по тому же составу сборной, устранению конфликтов между тренером и игроками. За год новую команду не соберешь, а значит, надо смотреть в будущее. Ничто не мешает уже в ближайшее время не полагаться на легионеров. Надо выращивать свои, российские, таланты – это и забота главного тренера национальной сборной, которому следовало бы возглавлять базовый клуб….

Еще два сезона назад на прошедшем в Рязани совещании тренеров команд группы «Центр» было принято единогласное решение – о переходе к системе «весна-осень». Это решение было направлено в РФС. В Российском футбольном союзе ответили: скорее всего это произойдет по окончании чемпионата мира. Что ж, подождем до 2018 года. Независимо от того, как закончится мундиаль для сборной России. Или ждать придется еще несколько лет?