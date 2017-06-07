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Выпуск № 123 (5410)
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Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
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Гвардии подполковник

00:01 / Память
Танкист П.И. Тюлин гнал врага от Орла до Берлина
Гвардии подполковник

На этой неделе отмечается очередная, 74-я, годовщина начала битвы на Курской дуге, после завершения которой поражение фашистской Германии в Великой Отечественной войне приобрело необратимый характер. Множество рязанцев принимали участие в сражении под Курском. Хочется рассказать об одном из них – Павле Ивановиче Тюлине.

Этот человек – один из 210 рязанских журналистов, участников войны, о которых мы рассказали в вышедшей недавно в Рязани книге «К штыку приравняли перо». Уже после того, как книга была представлена читателям, мы неожиданно узнали, что в нашей редакции работает родственница Павла Ивановича Тюлина – Наталья Александровна Чурашова. Она принесла фотографию Павла Ивановича и рассказала нам о нем подробности, которых мы не знали.

Павел Иванович родился в 1918 году в селе Высокие Поляны Пителинского района, и это значит, что в следующем году ему исполнится 100 лет. После окончания семилетки он поступил учиться в Касимовский педагогический техникум, работал учителем математики в одной из средних школ города Касимова. Пришла пора служить в армии, и Касимовский райвоенкомат призвал его в 1939 году. Это был год, когда Советский Союз воевал с Финляндией. Война эта не стала знаменитой, но те, кто прошел ее школу, многому научились, смогли в 1941 году достойно противостоять фашистской Германии.

Павел Тюлин после срочной службы остался кадровым офицером в Красной Армии. На Великой Отечественной он воевал с первых, самых трудных, месяцев на Западном, потом Калининском фронтах, был танкистом, комсомольским секретарем, потом – политработником. Медаль «За оборону Москвы» он получил только в 1944 году, когда она была учреждена. Но битва за Москву стала частью его биографии. А самую первую медаль «За отвагу» он получил в феврале 1943 года, когда был комсомольским секретарем в танковом полку. Не только за себя, свой экипаж приходилось отвечать, за всех комсомольцев полка. Тогда стараниями капитана Тюлина в полку было сформировано несколько комсомольских танковых экипажей, которые воевали так достойно, что были удостоены боевых наград. За это и комсомольский секретарь получил тогда самую почетную солдатскую медаль.

С марта 1943 года Тюлин воюет в составе 62-й танковой бригады 10-го танкового корпуса. Корпус этот был не обычный, а знаменитый – Уральский добровольческий танковый корпус. Он был сформирован в начале 1943 года на средства, собранные уральцами, обеспечен танками, созданными на уральских заводах, и укомплектован уральцами-добровольцами. Они подали более 110 тысяч заявлений в военкоматы, из них было отобрано около 9 тысяч человек личного состава корпуса. Среди офицеров и солдат УДКП в 1943 году было чуть более 500 человек, имеющих уже боевой опыт. Среди этих 500 – и капитан Тюлин. Первое боевое крещение танкисты корпуса получили в Курской битве, при освобождении города Орла, ставшего городом первого салюта. За участие в сражении за Орел Уральский добровольческий танковый корпус получил звание гвардейского.

Павел Тюлин прошел с ним весь путь – от Орла до Берлина в составе 62-й гвардейской танковой Молотовско-Келецкой Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады. Он участвовал в освобождении от фашистов Западной Буковины, в Львовско-Сандомирской наступательной операции, после которой добровольческий корпус стал называться Уральско-Львовским, в освобождении Польши, в битве за Берлин.

Это уральским танкистам вместе с другими подразделениями довелось с марша форсировать казавшуюся неприступной реку Шпрее. И именно за эти бои гвардии майор Тюлин был представлен к ордену Отечественной войны, а потом и к ордену Красной Звезды. Войну Павел Иванович завершил в Берлине, но там не закончилась его военная служба.

После Победы он служил в Белоруссии, а в 1955 году окончил Ленинградскую военно-политическую академию. И… вновь вернулся в Германию, в Группу советских войск, где служил с 1956 по 1961 год. Павел Иванович Тюлин демобилизовался в 1961 году в звании гвардии подполковника и вернулся на родину – в Рязань. Он был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалями. На гражданке Павел Иванович работал начальником редакционно-издательского отдела РГРТА, и именно в эти годы он приобщился к журналистике – писал в газеты, вступил в Союз журналистов СССР. Именно поэтому мы рассказали о П.И. Тюлине на страницах книги, посвященной журналистам – участникам войны. У Павла Ивановича Тюлина была долгая и многотрудная жизнь, но, без сомнения, главным, определяющим событием этой жизни стала, как для многих его сверстников, Великая Отечественная война.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 123 (5410) от 06 июля 2017 года
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