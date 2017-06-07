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Выпуск № 123 (5410)
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Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
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Государево око

00:01 / Из официальных источников
Глава региона Николай Любимов принял участие в селекторном совещании по вопросам контрольной и надзорной деятельности

Совещание провел Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. В видеоконференции также приняли участие заместитель Председателя Правительства Сергей Приходько, министр РФ Михаил Абызов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр юстиции РФ Александр Коновалов, министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка, представители ведомств, главы регионов, руководители региональных правоохранительных структур и общественных организаций.

На совещании обсуждался ход реформы контрольной и надзорной деятельности. Эта сфера была отдельно выделена в приоритетную программу и включена в число проектов, которые реализуются на площадке Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Программа реализуется в три этапа и предусматривает переход на рискоориентированный подход, создание системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности; усиление профилактики нарушений; систематизацию обязательных требований, исполнение которых проверяют инспекторы; совершенствование кадровой политики; противодействие коррупционным проявлениям; информатизацию госконтроля, а также повышение качества надзора на региональном и муниципальном уровнях.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев обратил внимание руководителей контрольных ведомств на то, что все плановые и внеплановые проверки должны проводиться исключительно исходя из рисков для жизни и здоровья граждан. По таким категориям необходимо распределить все поднадзорные объекты. Кроме того, деятельность контрольных ведомств будет оцениваться не по количеству проверок и суммам наложенных штрафов, а по улучшению реальных показателей безопасности. «Такая совместная работа должна повысить доверие бизнеса к государству и улучшить взаимоотношение властей и предпринимателей», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

По словам Председателя Правительства РФ, цифровизация государственного контроля станет одним из главных направлений в рамках задачи по построению цифровой экономики, которая поставлена Президентом РФ В.В. Путиным. «В результате реализации реформы планируется изменить саму философию контрольных мероприятий, перестроить ее с принципа «найти нарушение и доказать виновность любой ценой», на принцип партнерского и сервисного отношения к бизнесу. Такой подход сместит акцент на профилактику нарушений и предотвращение ущерба, – сказал Дмитрий Медведев. – Люди ждут от реформы конкретных результатов, прозрачности, современных подходов, нового уровня безопасности и экономической свободы».

Также Дмитрий Медведев подчеркнул, что успех любой реформы в значительной мере зависит от эффективности ее исполнения в регионах. Поэтому первоочередными являются вопросы реализации приоритетной программы на местах и обеспечения координации мероприятий федеральных органов с территориальными.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 123 (5410) от 06 июля 2017 года
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