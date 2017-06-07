В духе времени

Глава региона Николай Любимов обсудил с ректорами ведущих вузов Рязанской области перспективы подготовки кадров для региона

На встрече обсуждались перспективы развития высшего профессионального образования в регионе, вопросы подготовки высококвалифицированных и востребованных кадров для нужд экономики и социальной сферы региона. Речь шла в том числе о прохождении студентами практики, целевом наборе, создании учебных кафедр на базе предприятий и учреждений. Как отметил Николай Любимов, обеспечение промышленных предприятий и учреждений социальной сферы квалифицированными кадрами, имеющими современные теоретические знания и практические навыки, – одна из основных задач, которая стоит перед правительством области и системой образования региона. «Мне, как главе региона, важно знать ваше мнение по вопросам дальнейшего развития высшего образования в Рязанской области. Его я обязательно буду учитывать в дальнейшей работе по совершенствованию региональной системы подготовки кадров», – сказал Николай Любимов.