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Выпуск № 123 (5410)
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Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
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Любовь. Забота. Поддержка

00:01 / Из официальных источников
В регионе продолжается благотворительный марафон «С любовью к детям!». Об этом информирует министерство социальной защиты населения области

Марафон проводится в регионе с 1 июня по 15 ноября. Он направлен на оказание помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, семьям, которые находятся в сложном материальном положении и нуждаются в поддержке на проведение дорогостоящего лечения ребенка или реабилитации.

В настоящее время в акции «С любовью к детям!» приняли участие коллективы 260 предприятий и организаций области, 95 физических лиц. По состоянию на 4 июля собрано более 2 млн. 356 тыс. рублей.

Сбор средств осуществляется на единый расчетный счет, открытый для получения пожертвований от физических и юридических лиц. Для их перечисления необходимо указать следующие реквизиты:

Рязанский областной фонд социальной поддержки населения 390030, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 7
ИНН 6228024200,  КПП 622801001, ОГРН 1026200957936
Отделение Рязань г. Рязань
Счет № 40406810400000000001
БИК 046126001
КБК 00000000000000000180 (заполнять при необходимости)
ОКТМО 61701000 (заполнять при необходимости)
Назначение платежа: «С любовью к детям!»
Подробная информация по телефону 51-36-35.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 123 (5410) от 06 июля 2017 года
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