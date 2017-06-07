Любовь. Забота. Поддержка

Марафон проводится в регионе с 1 июня по 15 ноября. Он направлен на оказание помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, семьям, которые находятся в сложном материальном положении и нуждаются в поддержке на проведение дорогостоящего лечения ребенка или реабилитации.
В настоящее время в акции «С любовью к детям!» приняли участие коллективы 260 предприятий и организаций области, 95 физических лиц. По состоянию на 4 июля собрано более 2 млн. 356 тыс. рублей.
Сбор средств осуществляется на единый расчетный счет, открытый для получения пожертвований от физических и юридических лиц. Для их перечисления необходимо указать следующие реквизиты:
Рязанский областной фонд социальной поддержки населения 390030, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 7
ИНН 6228024200, КПП 622801001, ОГРН 1026200957936
Отделение Рязань г. Рязань
Счет № 40406810400000000001
БИК 046126001
КБК 00000000000000000180 (заполнять при необходимости)
ОКТМО 61701000 (заполнять при необходимости)
Назначение платежа: «С любовью к детям!»
Подробная информация по телефону 51-36-35.