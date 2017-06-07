Поручения главы региона

На расширенном заседании правительства Рязанской области глава региона Николай Любимов дал ряд поручений

В ходе заседания глава региона заслушал отчет об исполнении задач, поставленных им ранее, и дал ряд новых поручений руководителям областных министерств.

О ходе проверочных мероприятий в организациях аптечной сети региона Николаю Любимову доложил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий. По его словам, проводятся регулярные проверки по контролю за ценами на жизненно важные лекарственные препараты. В настоящее время сформировано 15 групп волонтеров, проверки проведены в 50 аптеках региона, результаты будут размещены в Интернете. В ходе проверочных рейдов было выявлено несколько случаев несоответствия представленных на витринах цен позициям, заявленным на сайтах организаций. В дальнейшем, по словам министра здравоохранения, проверки будут проводиться еженедельно в 50 – 60 аптеках, тем самым до конца августа планируется проверить все аптеки на территории Рязани и в районах области.

Глава региона Николай Любимов дал поручение продолжить контроль за ценами на лекарства в аптеках и в случае выявления нарушений своевременно принимать соответствующие меры. «Проверки дают хороший результат. Их надо продолжать. Люди должны знать, в каких аптеках нарушается законодательство», – сказал Николай Любимов.

Еще одно поручение главы региона касалось повышения открытости деятельности региональных и муниципальных органов исполнительной власти, в частности, в вопросах жилищного строительства. Николай Любимов указал министерству строительного комплекса области совместно с администрацией г. Рязани на необходимость проработать вопрос о размещении информации в Интернете по всем объектам строительства. Это касается и сведений о земельных участках, и разрешений на строительство, выданных в последние несколько лет, и компаний, которые их получили. «Это надо для того, чтобы люди имели доступ к нужной им информации об объектах жилищного строительства, и в онлайн-режиме отслеживали, в каком состоянии находится процесс строительства», – сказал Николай Любимов.

Глава региона также заявил о нехватке вблизи областного центра земельных участков, которые были бы интересны инвесторам как для жилищного строитель­ства, так и создания индустриальных кластеров: «Чтобы Рязань развивалась, нужна земля, иначе мы не достигнем здесь прорыва, на который рассчитываем». Глава региона поручил министру финансов Марине Наумовой предусмотреть в областном бюджете средства, которые будут использованы на покупку земельных участков в областную собственность, чтобы в дальнейшем иметь возможность для развития территории.

Комментируя результаты состоявшейся накануне встречи с президентом, председателем правления Сбербанка России Германом Грефом, глава региона Николай Любимов заявил о ряде достигнутых договоренностей. Так, планируется участие Рязанской области в проекте «Учитель для России». «Реализация этого проекта позволит обучать и поддерживать после трудоустройства выпускников вузов, которые будут работать в селах. Это, в частности, касается доплат на приобретение жилья, к основному заработку», – сказал Николай Любимов. Кроме того, по словам главы региона, будут организованы тренинги с участием специалистов Сбербанка для сотрудников профильных ведомств. Это поможет эффективной реализации проектов в соответствии со стратегическими планами развития области.

Еще одно поручение Николаем Любимовым было дано региональному министерству сельского хозяйства в связи с неблагоприятными погодными условиями этого лета.

Глава региона поставил задачу министру сельского хозяйства Виталию Артемову совместно с главами муниципальных образований провести мониторинг ситуации в агрохозяйствах и при необходимости создать оперативный штаб для принятия экстренных мер, включая финансовую помощь.

Глава региона поддержал также обращение прокурора Рязанской области Олега Черныша об активизации работы по информированию жителей региона о правилах безопасности, в связи с участившимися случаями выпадения из окон детей.

В ходе заседания прозвучало предложение о более активном продвижении региона посредством аудио- и видеоматериалов. Глава региона дал поручение министру печати и массовых коммуникаций Ольге Чуляевой продумать возможность привлечения общественности к этой работе. По его словам, какие-то интересные нестандартные идеи могут быть и у непрофессионалов. Если учредить соответствующий грант, то, возможно, инициативные группы рязанцев, студенты смогут сами принять участие в продвижении имиджа области. «Было бы лучше и интереснее, если бы фильм о регионе был создан самими жителями Рязанской области, – сказал Николай Любимов. – Можно объявить конкурс. Это будет стимулировать общественность».

Кроме того, глава региона Николай Любимов поручил профильным ведомствам поощрить рязанцев, победивших на всероссийских конкурсах: механизатора из Сараевского района Андрея Шаля, ставшего лучшим на VI Открытом чемпионате России по пахоте, и старшую акушерку Рязанского областного перинатального центра Марину Слученкову, занявшую первое место на всероссийском конкурсе профмастерства в номинации «Лучший акушер».