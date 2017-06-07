15:29 МСК
Четверг
06 / 07 / 2017
Выпуск № 123 (5410)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
67

Поручения главы региона

00:01 / Из официальных источников
На расширенном заседании правительства Рязанской области глава региона Николай Любимов дал ряд поручений

В ходе заседания глава региона заслушал отчет об исполнении задач, поставленных им ранее, и дал ряд новых поручений руководителям областных министерств.

О ходе проверочных мероприятий в организациях аптечной сети региона Николаю Любимову доложил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий. По его словам, проводятся регулярные проверки по контролю за ценами на жизненно важные лекарственные препараты. В настоящее время сформировано 15 групп волонтеров, проверки проведены в 50 аптеках региона, результаты будут размещены в Интернете. В ходе проверочных рейдов было выявлено несколько случаев несоответствия представленных на витринах цен позициям, заявленным на сайтах организаций. В дальнейшем, по словам министра здравоохранения, проверки будут проводиться еженедельно в 50 – 60 аптеках, тем самым до конца августа планируется проверить все аптеки на территории Рязани и в районах области.

Глава региона Николай Любимов дал поручение продолжить контроль за ценами на лекарства в аптеках и в случае выявления нарушений своевременно принимать соответствующие меры. «Проверки дают хороший результат. Их надо продолжать. Люди должны знать, в каких аптеках нарушается законодательство», – сказал Николай Любимов.

Еще одно поручение главы региона касалось повышения открытости деятельности региональных и муниципальных органов исполнительной власти, в частности, в вопросах жилищного строительства. Николай Любимов указал министерству строительного комплекса области совместно с администрацией г. Рязани на необходимость проработать вопрос о размещении информации в Интернете по всем объектам строительства. Это касается и сведений о земельных участках, и разрешений на строительство, выданных в последние несколько лет, и компаний, которые их получили. «Это надо для того, чтобы люди имели доступ к нужной им информации об объектах жилищного строительства, и в онлайн-режиме отслеживали, в каком состоянии находится процесс строительства», – сказал Николай Любимов.

Глава региона также заявил о нехватке вблизи областного центра земельных участков, которые были бы интересны инвесторам как для жилищного строитель­ства, так и создания индустриальных кластеров: «Чтобы Рязань развивалась, нужна земля, иначе мы не достигнем здесь прорыва, на который рассчитываем». Глава региона поручил министру финансов Марине Наумовой предусмотреть в областном бюджете средства, которые будут использованы на покупку земельных участков в областную собственность, чтобы в дальнейшем иметь возможность для развития территории.

Комментируя результаты состоявшейся накануне встречи с президентом, председателем правления Сбербанка России Германом Грефом, глава региона Николай Любимов заявил о ряде достигнутых договоренностей. Так, планируется участие Рязанской области в проекте «Учитель для России». «Реализация этого проекта позволит обучать и поддерживать после трудоустройства выпускников вузов, которые будут работать в селах. Это, в частности, касается доплат на приобретение жилья, к основному заработку», – сказал Николай Любимов. Кроме того, по словам главы региона, будут организованы тренинги с участием специалистов Сбербанка для сотрудников профильных ведомств. Это поможет эффективной реализации проектов в соответствии со стратегическими планами развития области.

Еще одно поручение Николаем Любимовым было дано региональному министерству сельского хозяйства в связи с неблагоприятными погодными условиями этого лета.

Глава региона поставил задачу министру сельского хозяйства Виталию Артемову совместно с главами муниципальных образований провести мониторинг ситуации в агрохозяйствах и при необходимости создать оперативный штаб для принятия экстренных мер, включая финансовую помощь.

Глава региона поддержал также обращение прокурора Рязанской области Олега Черныша об активизации работы по информированию жителей региона о правилах безопасности, в связи с участившимися случаями выпадения из окон детей.

В ходе заседания прозвучало предложение о более активном продвижении региона посредством аудио- и видеоматериалов. Глава региона дал поручение министру печати и массовых коммуникаций Ольге Чуляевой продумать возможность привлечения общественности к этой работе. По его словам, какие-то интересные нестандартные идеи могут быть и у непрофессионалов. Если учредить соответствующий грант, то, возможно, инициативные группы рязанцев, студенты смогут сами принять участие в продвижении имиджа области. «Было бы лучше и интереснее, если бы фильм о регионе был создан самими жителями Рязанской области, – сказал Николай Любимов. – Можно объявить конкурс. Это будет стимулировать общественность».

Кроме того, глава региона Николай Любимов поручил профильным ведомствам поощрить рязанцев, победивших на всероссийских конкурсах: механизатора из Сараевского района Андрея Шаля, ставшего лучшим на VI Открытом чемпионате России по пахоте, и старшую акушерку Рязанского областного перинатального центра Марину Слученкову, занявшую первое место на всероссийском конкурсе профмастерства в номинации «Лучший акушер».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 123 (5410) от 06 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Любовь. Забота. Поддержка
В регионе продолжается благотворительный марафон «С любовью к детям!». Об этом информирует министерство социальной защиты населения области
По материалам официального сайта Правительства области
Ждем в гости
На заседании регионального правительства рассмотрели перспективы развития туризма
По материалам официального сайта Правительства области
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Образование и Наука
Из аудиторий – в профессию
Рязанский медуниверситет вчера выпустил более трехсот врачей
Людмила Иванова
Образование и Наука
Культурный десант
В РГУ имени С.А. Есенина выберут послов русского языка в мире
Анна Добролежа
Вести районов
Вести районов
Из официальных источников
Для нужных трат
На расширенном заседании правительства области говорили о деньгах для муниципальных инициатив
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Государево око
Глава региона Николай Любимов принял участие в селекторном совещании по вопросам контрольной и надзорной деятельности
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
В духе времени
Глава региона Николай Любимов обсудил с ректорами ведущих вузов Рязанской области перспективы подготовки кадров для региона
По материалам официального сайта Правительства области
Город и мы
«Давайте знакомиться!»
Праздник соседей прошел в дружественной обстановке и с пользой для дела
Светлана Максимова
Город и мы
Безопасность прежде всего
Рейды по пресечению незаконной торговли проходят еженедельно
Светлана Максимова
Город и мы
Куйбышевское шоссе ждут преобразования
Светлана Максимова
Авторская колонка
Назад – в будущее
Вячеслав Чирков
Память
Гвардии подполковник
Танкист П.И. Тюлин гнал врага от Орла до Берлина
Ирина Сизова
РВ ТВ
Оберегающее искусство
В Москве, в Российской академии художеств, открылась персональная выставка народного художника России Виктора Минкина
Вероника Шелякина
Общество
Приходите в Stem
Если хотите больше знать и уметь
Культура
Музыкальный субботник
В Рязани состоялся концерт молодых исполнителей на открытом воздухе
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы