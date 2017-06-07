Из аудиторий – в профессию

Рязанский медуниверситет вчера выпустил более трехсот врачей

Во врачебном полку прибыло, и прибыло существенно. Вчера состоялся выпуск на самом крупном факультете Рязанского медицинского университета имени академика И.П. Павлова – лечебном.

Дипломы врачей получили 333 человека. 55 из них – это так называемые рязанские «целевики» – те, кто уже гарантированно придет работать в конкретные больницы и поликлиники области. Этот выпуск лечфака – особенный. Во-первых, он самый массовый за последние годы, а во-вторых, нынешние выпускники лечфака имеют возможность сразу после окончания вуза работать в практическом здравоохранении.

У выпускников рязанского медвуза есть интересная традиция – получать дипломы не в вечерних нарядах, а в академических мантиях: они символизируют принадлежность к университетскому сообществу. Выпускники лечфака с вузом прощаются, облачившись в мантии с красной отделкой, поскольку красный считается цветом жизни, символизирует энергию и любовь. В такой одежде вчерашний день провела выпускница лечфака, рязанка Юлия Храпова. Девушка признается: само осознание того, что ты теперь врач – это уже непередаваемое ощущение. В медицинскую профессию Юлия с головой окунулась, еще учась в вузе. Сначала она подрабатывала санитаркой в больнице, затем была медсестрой; присматривалась, думала, какое именно медицинское направление выбрать. И сейчас, получив диплом, Юлия решила продолжить образование в ординатуре и стать анастезиологом-реаниматологом.

– Конечно, эта работа очень ответственная. Но ведь каждый, кто связывает свою жизнь с медициной, должен осознавать, что берет на себя огромную ответственность за других людей, – говорит Юлия Храпова.

Поздравить новоиспеченных врачей на торжественный выпускной, прошедший во Дворце молодежи, пришел врио губернатора Рязанской области Николай Любимов. Выступая, он напомнил о высокой востребованности врачебных кадров в регионе, выразил надежду, что нынешние выпускники найдут себе применение не только в крупных больницах, но и в сельских медучреждениях.

Первыми документы о высшем образовании получили 16 лучших студентов лечебного факультета. Красные дипломы им вручил ректор медуниверситета Роман Калинин, который сам 17 лет назад окончил этот же факультет. Затем были отмечены выпускники, которые за время учебы преуспели в науке, общественных делах, творчестве и спорте. После вручения дипломов выпускники лечфака произнесли клятву врача, а в завершение торжества выпустили в небо разноцветные воздушные шары.

Нынешние выпускники лечфака в отличие от своих предшественников смогут сразу после окончания вуза работать в первичном звене здравоохранения – быть терапевтами или врачами общей практики. Такое нововведение в системе высшего медицинского образования (имеется в виду отмена интернатуры) появилось с 2017 года. И связано оно с необходимостью усилить первичное звено в медучреждениях. При этом возможность «перерасти» в узкого специалиста (хирурга, офтальмолога, невропатолога, гинеколога и т.д.) у начинающих медиков и сейчас остается. Но для этого нужно будет отучиться в ординатуре.

Прямая речь

Николай Любимов,

глава рязанского региона:

– Рязанский медуниверситет обладает серьезной образовательной и научной базой, которая позволяет студентам получать качественные знания и навыки. Мы обязательно будем помогать вузу ее развивать, поскольку специалисты, которых здесь готовят, необходимы региональным медучреждениям, жителям Рязанской области. Уверен, что вместе с выпускниками РязГМУ у рязанской медицины хорошее будущее.