Культурный десант

В РГУ имени С.А. Есенина выберут послов русского языка в мире

Желание влюбить в Россию весь мир, владение грамотным русским языком, знание отечественной литературы, культуры и истории – это лишь половина критериев отбора участников Международной волонтерской программы «Послы русского языка в мире».

В этом году Всероссийский образовательный семинар и отбор участников этого масштабного проекта проходит в РГУ имени С.А. Есенина.

Программа «Послы русского языка в мире» реализуется с 2015 года Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина при поддер­жке Министерства образования и науки РФ, под эгидой Совета по русскому языку при Правительстве РФ. За это время волонтеры провели просветительские экспедиции в Армении, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Абхазии и Китае, где знакомили иностранных школьников с русской литературой, культурой и языком с помощью интерактивного формата и игровых средств. Послы русского языка провели занятия и в регионах РФ: Республике Башкортостан, Республике Северная Осетия, Чеченской Республике и городе Москве (занятия с детьми мигрантов) – где послы рус­ского языка в игровом формате занимались со школьниками третьих – пятых классов, мотивируя их к чтению отечественной литературы, изучению истории, культуры и географии других регионов России.

По итогам экспедиций учащиеся продолжили обучение русскому языку на портале «Образование на русском» pushkininstitute.ru. В ноябре 2016 года Институт Пушкина организовал первую тематическую смену «Русский язык – язык образования, науки, искусства, бизнеса и высоких технологий» на базе ВДЦ «Орленок».

– Мы впервые принимаем участие в программе «Послы русского языка в мире», – говорит начальник управления учебно-воспитательной работы РГУ имени С.А. Есенина Юлия Ахмедовна Завертяева. – Наш университет был выбран площадкой для проведения образовательного семинара, потому что он имеет большой потенциал в популяризации русского языка и отечественной литературы: у нас есть факультет русской филологии и национальной культуры, учится много иностранных студентов, в Китае открылся культурно-образовательный центр имени С.А. Есенина.

Для участия во Всероссийском семинаре были отобраны 40 студентов 17 государственных высших учебных заведений Центрального и Приволжского федеральных округов. РГУ имени С.А. Есенина представляют четверо студентов – это участники научного общества исследователей наследия академика И.И. Срезневского.

В рамках семинара ведущие ученые-филологи Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина и РГУ имени С.А. Есенина проведут мастер-классы, посвященные методике преподавания русского языка как иностранного, биографии и наследию великого русского поэта С.А. Есенина; учебно-ознакомительные экскурсии в Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, Рязанский кремль и единственный в мире университетский музей академика И.И. Срезневского.

В ходе мастер-классов участникам будут предложены задания по русскому языку и педагогике. Они должны будут разработать и представить проекты внеучебных занятий с учащимися школ. По результатам всех конкурсных испытаний будут отобраны волонтеры Международной программы «Послы русского языка в мире».