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Выпуск № 123 (5410)
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Главная страница / Рязанские новости / 06 июля 2017 года
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Вести районов

00:01 / Вести районов

СКОПИН. В селе Вослебове 30 июня стартовал проект «Лето в формате 3D: двор, досуг, дети». Дети и взрослые играли в дартс, шашки, настольный теннис, прыгали в длину с места, сдавали нормы ГТО, соревновались в армрестлинге и веселых стартах. Команды школьников играли в мини-футбол и пляжный волейбол. Кроме самих участников соревнований, было и много болельщиков: родители, друзья и жители села. В дальнейшем в рамках проекта жители смогут принять участие и в традиционных русских играх, таких как городки, лапта, вышибалы. Для самых юных участников пройдут «Веселые старты». Популярные среди населения командные виды спорта (футбол, волейбол и баскетбол) также войдут в постоянную программу.

САСОВО. В районе прошла взаимопроверка полей сельхозпредприятий с целью предварительного определения валового сбора зерна, сахарной свеклы и других сельскохозяйственных культур, изучения передовых технологий их выращивания. В объезде полей приняли участие глава района Николай Меньшов, глава администрации Сергей Макаров, руководители сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств. На подведении итогов было отмечено, что в районе созревает богатый урожай зерновых и зернобобовых культур. Все зависит от погоды, даст ли она убрать урожай вовремя и без потерь, поэтому аграрии рассчитывают, что уборочная страда будет сложной. Среди крупных сельхозпредприятий лучшие посевы зерновых и зернобобовых культур признаны в ООО «Прогресс» и ООО «Маяк».

КАСИМОВ. Воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Елатьма» побывали в спортивно-туристическом походе. Его участниками стали тридцать пять ребят под руководством тренеров-преподавателей Юрия Семина, Светланы Коктевой и Ольги Морозовой. Юные туристы прошли маршрут протяженностью 5 километров. Во время пути мальчишки и девчонки показали знания и умения в ориентировании на местности, оказании первой помощи, разжигании костра, преодолении препятствий.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 123 (5410) от 06 июля 2017 года
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