Рязанские юнармейцы приняли участие в военно-спортивном форуме ЦФО

По результатам соревнований, которые проходили в рамках форума, команда Рязани заняла 9 место

Молодежный военно-спортивный форум патриотических клубов и юнармейских отрядов Центрального Федерального округа завершил свою работу на базе 331 гвардейского парашютно-десантного полка в Костромской области. Рязань на нем представили 6 юнармейцев – воспитанников детско-юношеского центра «Звезда», сообщается на сайте администрации Рязани.

Юнармейцы показали свои умения в ходе тактической игры на местности «Тропа разведчика», в состязаниях по военно-прикладным видам допризывной подготовки: подтягиванию на перекладине, комплексно-силовому упражнению, бегу с преодолением армейской единой полосы препятствий, по разборке и сборке, снаряжению магазина и стрельбе из АК-74.