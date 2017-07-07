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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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Рязанские юнармейцы приняли участие в военно-спортивном форуме ЦФО

09:13 / Общество
По результатам соревнований, которые проходили в рамках форума, команда Рязани заняла 9 место
Рязанские юнармейцы приняли участие в военно-спортивном форуме ЦФО

Молодежный военно-спортивный форум патриотических клубов и юнармейских отрядов Центрального Федерального округа завершил свою работу на базе 331 гвардейского парашютно-десантного полка в Костромской области. Рязань на нем представили 6 юнармейцев – воспитанников детско-юношеского центра «Звезда», сообщается на сайте администрации Рязани.

Юнармейцы показали свои умения в ходе тактической игры на местности «Тропа разведчика», в состязаниях по военно-прикладным видам допризывной подготовки: подтягиванию на перекладине, комплексно-силовому упражнению, бегу с преодолением армейской единой полосы препятствий, по разборке и сборке, снаряжению магазина и стрельбе из АК-74.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июля 2017 года
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