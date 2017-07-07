Рязанские аграрии обсуждают проблемы и достижения отрасли на «Всероссийском дне поля – 2017» в Казани

Событие проходит с 5 по 7 июля на экспериментальных полях Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства в Казани

Всероссийский день поля является крупнейшей в России выставкой-демонстрацией передовых технологий в сельскохозяйственном производстве, современных отечественных и зарубежных специализированных машин и оборудования, инновационных методов землепользования.

В этом году организаторы отвели более 60 га под презентационные площадки, планируется также провести тракторное шоу – соревнование лучших водителей сельхозтехники.

Впервые на Дне поля пройдёт конкурс мастерства радиоуправления «Робототехника», на котором студенты и преподаватели из российских и зарубежных вузов представят свои изобретения.

Деловая программа включает пленарные сессии на актуальные темы, посвященные перспективам развития сельского хозяйства в России.

На площадке «Всероссийского дня поля - 2017» министр сельского хозяйства России проведёт совещание с руководителями региональных органов управления АПК по вопросу проведения уборочных работ и качества растениеводческой продукции в условиях текущего года. Рязанскую делегацию на мероприятии представляют министр сельского хозяйства и продовольствия области Виталий Артемов, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Борис Шемякин, председатель комитета по аграрным вопросам областной Думы, председатель правления Рязанского регионального агропромышленного объединения работодателей Георгий Свид, руководители предприятий АПК Рязанской области.

Источник: сайт министрества сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области