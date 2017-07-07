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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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Рязанские аграрии обсуждают проблемы и достижения отрасли на «Всероссийском дне поля – 2017» в Казани

09:27 / Экономика
Событие проходит с 5 по 7 июля на экспериментальных полях Татарского научно-исследовательского института сельского хозяйства в Казани
Рязанские аграрии обсуждают проблемы и достижения отрасли на «Всероссийском дне поля – 2017» в Казани

Всероссийский день поля является крупнейшей в России выставкой-демонстрацией передовых технологий в сельскохозяйственном производстве, современных отечественных и зарубежных специализированных машин и оборудования, инновационных методов землепользования.

В этом году организаторы отвели более 60 га под презентационные площадки, планируется также провести тракторное шоу – соревнование лучших водителей сельхозтехники.

Впервые на Дне поля пройдёт конкурс мастерства радиоуправления «Робототехника», на котором студенты и преподаватели из российских и зарубежных вузов представят свои изобретения.

Деловая программа включает пленарные сессии на актуальные темы, посвященные перспективам развития сельского хозяйства в России.

На площадке «Всероссийского дня поля - 2017» министр сельского хозяйства России проведёт совещание с руководителями региональных органов управления АПК по вопросу проведения уборочных работ и качества растениеводческой продукции в условиях текущего года. Рязанскую делегацию на мероприятии представляют министр сельского хозяйства и продовольствия области Виталий Артемов, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Борис Шемякин, председатель комитета по аграрным вопросам областной Думы, председатель правления Рязанского регионального агропромышленного объединения работодателей Георгий Свид, руководители предприятий АПК Рязанской области.

Источник: сайт министрества сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июля 2017 года
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