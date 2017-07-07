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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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Рязанские «звездники» побывали в Ряжском районе

09:47 / Общество
«Звездный отряд» РГРТУ радовал детей и взрослых на селе

С 27 июня по 4 июля Ряжский район принял участников «Звёздного отряда» факультета вычислительной техники Рязанского государственного радиотехнического университета. Свой поход ребята начали в селе Новое Еголдаево и сразу «окунулись» в социальную работу – показали увлекательную сказку для детей и организовали ярмарку. Дети были счастливы получить сладкие призы за свои интеллектуальные способности и проявленную смекалку. Вечером жителей ждал интересный разножанровый концерт, в котором были и танцы, и живая музыка, и веселые сценки, и многое другое.

За время пребывания в районе ребята посетили села Дегтяное, Большая Олешня, Салтыки, Шереметьево и Кучуково. В каждом населенном пункте «звездники» дарили радость детям и положительные эмоции взрослым, а взамен получали продолжительные аплодисменты.

Источник: сайт министерства молодежной политики, физкультуры и спорта Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июля 2017 года
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