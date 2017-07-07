В Рязанской области пьяный водитель сбил двух пешеходов

ДТП произошло вчера в 13.25 в Спасске на Рязанском шоссе, сообщает сайт УМВД России по области. 46-летний местный житель, управляя автомобилем «ВАЗ-2104», сбил двух женщин 26 и 43 лет, которые в момент аварии переходили дорогу.

В результате ДТП женщины получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения. При его освидетельствовании прибор показал 1,398 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.