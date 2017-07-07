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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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Житель Рязанской области «обчистил» магазин

10:36 / Общество

В Касимове в полицию обратился работник одного из продуктовых магазинов. Он рассказал, что ночью окно торгового заведения взломали и вынесли из магазина порядка 1000 рублей, несколько бутылок спиртного и блок сигарет.

Полицейские осмотрели место преступления и обнаружили «следы» взломщика. Они показали, что к краже причастен 23-летний житель Касимова. Ранее он уже был неоднократно судим за квартирные кражи. Полицейские задержали злоумышленника дома. Там же обнаружили часть краденого.

Как сообщает сайт УМВД России по области, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июля 2017 года
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