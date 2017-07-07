Первые вопросы касались переселения граждан из аварийного жилья, проблемы обманутых дольщиков, развития муниципалитетов, создания территории опережающего развития в поселке Лесной Шиловского района.
Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов отвечает на вопросы журналистов
10:36 06.07.2017 / Власть
В правительстве области началась очередная пресс-конференция главы региона Николая Любимова
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июля 2017 года
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