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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов отвечает на вопросы журналистов

10:36 / Власть
В правительстве области началась очередная пресс-конференция главы региона Николая Любимова
Автор фото: Людмила Иванова | Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов отвечает на вопросы журналистов
Фото: Людмила Иванова.

Первые вопросы касались переселения граждан из аварийного жилья, проблемы обманутых дольщиков, развития муниципалитетов, создания территории опережающего развития в поселке Лесной Шиловского района.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июля 2017 года
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