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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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Житель Рязанской области украл козу

10:52 / Общество
Сотрудники полиции раскрыли преступление

Участковый уполномоченный полиции получил информацию о том, что в поселке Ухолово 27-летний местный житель предлагает дешево купить свежее козье мясо.

Мужчина, о котором шла речь, не работал, злоупотреблял спиртным и был судим за угрозу убийством. Животноводством ухоловец никогда не занимался, поэтому появление у него излишков мяса вызвало подозрение. Опытный полицейский вскоре выяснил, что у 47-летней жительницы Ухолова пропала коза. Расстроенная женщина рассказала, что три дня назад она оставила козу пастись на лугу, но потом не обнаружила ее. Обращаться за помощью в местное отделение полиции хозяйка козы не стала, полагая, что животное просто отвязалось и убежало. Найти козу женщина так и не смогла.

Сотрудники полиции разыскали предполагаемого злоумышленника. Мужчина сначала уверял, что он не причастен к преступлению. Однако позже признался, что увел с луга 35-килограммовую козу, отвел ее подальше от посторонних глаз, умертвил и разделал тушу. Затем принялся продавать мясо.

Полицейские обнаружили и обследовали место преступления. Также им удалось изъять часть уже реализованного мяса.

Злоумышленнику предстоит возместить ущерб хозяйке козы материальный ущерб.

Как сообщает сайт УМВД России по области, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июля 2017 года
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