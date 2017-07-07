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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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В Рязани задержали неудавшегося грабителя

11:25 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратился работник продуктового магазина, расположенного на улице Забайкальской в Рязани. Мужчина рассказал, что разгружал автомобиль с напитками, а неизвестный парень, улучив момент, когда у машины никого не было, схватил ящик пива и попытался скрыться. Владелец товара побежал за ним, и вскоре злоумышленник, пригрозив расправой, бросил криминальную добычу на асфальт и убежал.

Сотрудники полиции расспросили пострадавшего и выяснили приметы злоумышленника. Эти сведения передали всем полицейским патрулям, курсирующим в районе места преступления. Вскоре постовые полицейские заметили парня, внешне похожего на злоумышленника. Патрульные задержали подозрительного прохожего и препроводили его в отдел полиции. Там выяснилось, что задержанный 23-летний рязанец причастен к покушению на грабеж.

Решается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела по ст.161 УК РФ.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июля 2017 года
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