В Рязани задержали неудавшегося грабителя

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратился работник продуктового магазина, расположенного на улице Забайкальской в Рязани. Мужчина рассказал, что разгружал автомобиль с напитками, а неизвестный парень, улучив момент, когда у машины никого не было, схватил ящик пива и попытался скрыться. Владелец товара побежал за ним, и вскоре злоумышленник, пригрозив расправой, бросил криминальную добычу на асфальт и убежал.

Сотрудники полиции расспросили пострадавшего и выяснили приметы злоумышленника. Эти сведения передали всем полицейским патрулям, курсирующим в районе места преступления. Вскоре постовые полицейские заметили парня, внешне похожего на злоумышленника. Патрульные задержали подозрительного прохожего и препроводили его в отдел полиции. Там выяснилось, что задержанный 23-летний рязанец причастен к покушению на грабеж.

Решается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела по ст.161 УК РФ.