Жители Рязанской области могут принять участие во Всероссийском фестивале молодежных патриотических проектов «Живая история»

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, Уральский государственный педагогический университет проводит Всероссийский фестиваль молодежных патриотических проектов «Живая история». Фестиваль призван выявить инновационные молодежные проекты и успешные патриотические практики в сфере воспитания детей и молодежи. В рамках первого конкурсного этапа (заочного) с 10 мая по 2 ноября этого года участники должны загрузить на сайт живаяистория-ургпу.рф свои реализующиеся или реализованные проекты. Авторов лучших из них пригласят на очный этап фестиваля, который пройдет с 15 по 16 ноября этого года в Екатеринбургые. В программе очного этапа – мастер-классы, выставка лучших патриотических проектов, «конвейер проектов», форсайт-сессия, панельные дискуссии и развлекательная программа.

Подробную информацию о мероприятии можно получить на сайте живаяистория-ургпу.рф, а также по телефону 8(343)235 76 71.