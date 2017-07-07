В Рязанской области провели акцию арт-терапии

Специалисты Рыбновского комплексного центра социального обслуживания населения совместно с благотворительным фондом помощи детям «Обернись» и представителями компании «KIA RIO RZN» провели акцию «Арт-терапия на колесах».

В ее рамках дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и дети с ограниченными возможностями здоровья рисовали на автомобилях гуашью и красками из баллонов. Аниматоры сделали детям аквагрим в виде бабочек и цветов.

Как сообщает сайт министерства социальной защиты населения Рязанской области, в акции участвовали более сорока детей, находящихся на социальном обслуживании в Рыбновском комплексном центре. Для них это был настоящий праздник. Разрисованный кортеж проехался по городу Рыбное.