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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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В Рязанской области провели акцию арт-терапии

12:19 / Общество

Специалисты Рыбновского комплексного центра социального обслуживания населения совместно с благотворительным фондом помощи детям «Обернись» и представителями компании «KIA RIO RZN» провели акцию «Арт-терапия на колесах».

В ее рамках дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и дети с ограниченными возможностями здоровья рисовали на автомобилях гуашью и красками из баллонов. Аниматоры сделали детям аквагрим в виде бабочек и цветов.

Как сообщает сайт министерства социальной защиты населения Рязанской области, в акции участвовали более сорока детей, находящихся на социальном обслуживании в Рыбновском комплексном центре. Для них это был настоящий праздник. Разрисованный кортеж проехался по городу Рыбное.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июля 2017 года
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