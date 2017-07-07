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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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Рязанская область вошла в список пилотных регионов для внедрения регионального экспортного стандарта

12:24 / Экономика
В проект также вошли: Владимирская, Волгоградская, Калининградская, Курганская, Ленинградская, Новгородская, Новосибирская, Пензенская, Псковская, Свердловская, Челябинская, Ульяновская, области, Республики Башкортостан, Крым, Татарстан, Пермский, Ставропольский, Хабаровский края, Удмуртская Республика
Рязанская область вошла в список пилотных регионов для внедрения регионального экспортного стандарта

Основная задача апробации Стандарта – получение репрезентативной выборки, которая позволит скорректировать документ так, чтобы Стандарт стал справедливым для всех субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-служба Российского экспортного центра. Именно поэтому РЭЦ выбрал регионы с различным экспортным потенциалом из всех федеральных округов.

Глобальная цель Регионального экспортного стандарта – закрепить комплекс мер, при внедрении которых региональные власти смогут простимулировать экспортную деятельность компаний, а также сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта.

Согласно рекомендуемым значениям, указанным в Стандарте, диверсификация несырьевого экспорта (максимальная доля одной отрасли) для субъекта Российской Федерации составит до 40 процентов, расширение географии поставок (количество стран экспорта) – не менее 25 стран – это также показатель для субъекта Российской Федерации. Ежегодный прирост количества малых и средних компаний-экспортеров в регионе-участнике проекта – не менее 5 процентов.

В конце года РЭЦ подведет итоги, проанализирует результаты и внесет необходимые корректировки в Стандарт.

Актуализированный документ будет вынесен на общественное обсуждение и в рамках следующего этапа внедрен повсеместно в намеченный срок – до декабря 2018 года.

Напомним, что в Российском экспорте не малую долю поставляемых за рубеж товаров составляет продукция АПК. По итогам 2016 года экспорт отечественной сельхозпродукции продолжил рост и достиг 17 млрд долл. США (+4,3 процента). Позитивная динамика обеспечена за счет расширения поставок зерна (на 10 процентов), растительных масел (на 17 процентов), рыбной продукции (на 9 процентов).

Ежегодный экспорт предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности Рязанской области превышает 20 млн. долл. США. Наибольшая часть продукции, которая поставляется из нашего региона, представляет собой не сырье, а полуфабрикаты и готовую продукцию. Агропромышленные предприятия региона экспортируют в страны дальнего и ближнего зарубежья полуфабрикаты для кондитерского производства (шоколадные массы и кондитерские глазури), шоколадные кондитерские изделия, пищевой крахмал, технические крахмалы (катионный – для бумажной промышленности и окисленный – для строительной), патоку и глюкозно-фруктозные сиропы, полуфабрикаты замороженные - блины (с различной начинкой) и оладьи, консервы рыбные, сухие картофельные хлопья и другую продукцию. Продукция соответствует стандартам качества, предприятия сертифицированы в соответствии с системой менеджмента качества.

Среди наиболее крупных экспортеров: ЗАО ПК «Милославский», поставляющий более тысячи тон сухих картофельных хлопьев в Украину, Италию, Германию, Аргентину, Бельгию, Польшу; ООО «Балт-Ост», экспортирующий рыбные консервы в Казахстан, Беларусь, Грузию и Киргизию; ООО «Лина», специализирующееся на производстве замороженных полуфабрикатов, которые с успехом продаются в Эстонии, Швеции, Германии, США, Канаде, Израиле, Китае, Финляндии, Беларуси, Узбекистане, Азербайджане, Казахстане.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июля 2017 года
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