Рязанская молодежь участвует во Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме»

Как сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта, 5 июля на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» начала работу вторая образовательная смена. Её участниками стали 1000 молодых специалистов в области развития ИТ и смежных отраслей со всей России. Среди них 16 рязанцев – студенты образовательных организаций, представители общественных объединений, рабочая молодежь.

В течение недели молодые люди вместе с ведущими представителями сферы высоких технологий нашей страны будут обсуждать перспективы развития цифрового сектора в России, в том числе — цифровой экономики. По словам программного директора форума Матвея Навдаева, ключевым отличием работы смены этого года станет персонификация образовательных практик.

Гостями форума на этой смене станут заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко, директор Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» Сергей Гребенников, директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов, основатель lab.AG и автор проекта «Kremlin.ru» Артём Геллер, представители «Яндекса», «Лаборатории Касперского» и другие представители профессионального ИТ-сообщества.

В рамках смены также будет действовать Всероссийский конкурс молодёжных проектов. Участники площадки смогут публично представить свои проекты социальной направленности и получить финансовую поддержку на лучшие из них.

Напомним, Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа 2017 года. В этом году площадка примет 7 тематических смен.