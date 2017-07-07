В Рязани идет ремонт на 14 участках автодорог

Как сообщает сайт администрации областного центра, в настоящее время на 14 объектах улично-дорожной сети Рязани идут ремонтные работы. Из них на пяти участках подрядчики устраивают элементы дорожной инфраструктуры, на остальных идут строительно-монтажные работы. В том числе, на Первомайском проспекте укладывают верхний слой асфальто-бетонного покрытия.

Таким образом, на улицах Разина, Трудовой, Большой, Северном и Южном переулках, Первомайском проспекте, Урицкого, улице Юннатов и проезде Яблочкова продолжаются основные ремонтные работы. На Старообрядческом проезде, улицах Станкозаводской, Высоковольтной, Чкалова и на участке дороги от улицы Октябрьской до проезда Шабулина устанавливают элементы дорожной инфраструктуры.

С 3 по 6 июля на улицах Голенчинской и Садовой ликвидировали дорожные ямы.