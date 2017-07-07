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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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Глава рязанского региона Николай Любимов: «Если до понедельника министр строительного комплекса региона не решит проблему – будет писать заявление об уходе»

13:53 / Власть

Сегодня к главе региона Николаю Любимову перед началом пресс-конференции в правительстве области обратилась группа жителей г. Кораблино с жалобой на затянувшиеся сроки строительства их жилья. С 2013 года дважды менялась компания-застройщик, однако люди до сих пор не переехали в новые дома. От жителей прозвучали жалобы в адрес областного министерства строительного комплекса, поскольку внятного ответа на свои вопросы они до сих пор получить так и не смогли.

Глава региона Николай Любимов дал поручение министру строительного комплекса области Вячеславу Меньшову разобраться в этом вопросе и решить его до 10 июля. «Если до понедельника министр строительного комплекса региона не решит проблему этих граждан, тогда он будет писать заявление об уходе», – сказал Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июля 2017 года
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