Рязанский «Водоканал» передавать в концессию пока не будут

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов считает, что разговоры о передаче рязанского «Водоканала» концессионерам преждевременны. Такое заявление глава региона сделал во время сегодняшней пресс-конференции, отвечая на один их вопросов журналистов. Николай Любимов подчеркнул, что к выбору концессионера нужно подходить осторожно, поскольку не каждый инвестирующий в коммунальную сферу готов заниматься ее развитием. Нередко концессионеры, как выразился врио губернатора, «настроены лишь на выкачку денег». Также Николай Любимов отметил, что в ряде регионов имеется как положительный, так и негативный опыт концессионирования.