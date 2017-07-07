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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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Рязанский «Водоканал» передавать в концессию пока не будут

13:54 / Власть
Автор фото: Александр Королев | Рязанский «Водоканал» передавать в концессию пока не будут
Фото: Александр Королев.

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов считает, что разговоры о передаче рязанского «Водоканала» концессионерам преждевременны. Такое заявление глава региона сделал во время сегодняшней пресс-конференции, отвечая на один их вопросов журналистов. Николай Любимов подчеркнул, что к выбору концессионера нужно подходить осторожно, поскольку не каждый инвестирующий в коммунальную сферу готов заниматься ее развитием. Нередко концессионеры, как выразился врио губернатора, «настроены лишь на выкачку денег». Также Николай Любимов отметил, что в ряде регионов имеется как положительный, так и негативный опыт концессионирования.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июля 2017 года
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