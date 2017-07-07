Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов считает, что разговоры о передаче рязанского «Водоканала» концессионерам преждевременны. Такое заявление глава региона сделал во время сегодняшней пресс-конференции, отвечая на один их вопросов журналистов. Николай Любимов подчеркнул, что к выбору концессионера нужно подходить осторожно, поскольку не каждый инвестирующий в коммунальную сферу готов заниматься ее развитием. Нередко концессионеры, как выразился врио губернатора, «настроены лишь на выкачку денег». Также Николай Любимов отметил, что в ряде регионов имеется как положительный, так и негативный опыт концессионирования.
Рязанский «Водоканал» передавать в концессию пока не будут
13:54 06.07.2017 / Власть
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июля 2017 года
Ранее по теме:
Глава рязанского региона Николай Любимов: «Если до понедельника министр строительного комплекса региона не решит проблему – будет писать заявление об уходе»
Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов отвечает на вопросы журналистов
Рязанским аграриям помогут пережить неблагоприятные погодные условия