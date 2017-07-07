На родине Сергея Есенина в Константинове Рязанской области планируется построить гостиницу

Об этом врио губернатора Рязанской области Николай Любимов сообщил во время сегодняшней пресс-конференции, прошедшей в региональном правительстве. Он пояснил, что гостиница необходима для того, чтобы приезжающие в Константиново туристы могли оставаться там на несколько дней. Сегодня же посещение родины Сергея Есенина остается пока однодневным.

Что касается развития въездного туризма в целом, то, по мнению Николая Любимова, региону сегодня для этого не хватает ровных дорог, хорошего общепита и сетевых гостиниц. Удержать туристов в регионе на два-три дня можно лишь при наличии необходимой инфраструктуры, считает глава региона.