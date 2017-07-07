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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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На родине Сергея Есенина в Константинове Рязанской области планируется построить гостиницу

13:55 / Туризм
Автор фото: Александр Королев | На родине Сергея Есенина в Константинове Рязанской области планируется построить гостиницу
Фото: Александр Королев.

Об этом врио губернатора Рязанской области Николай Любимов сообщил во время сегодняшней пресс-конференции, прошедшей в региональном правительстве. Он пояснил, что гостиница необходима для того, чтобы приезжающие в Константиново туристы могли оставаться там на несколько дней. Сегодня же посещение родины Сергея Есенина остается пока однодневным.

Что касается развития въездного туризма в целом, то, по мнению Николая Любимова, региону сегодня для этого не хватает ровных дорог, хорошего общепита и сетевых гостиниц. Удержать туристов в регионе на два-три дня можно лишь при наличии необходимой инфраструктуры, считает глава региона.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июля 2017 года
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