Вопросы продвижения русского языка и русской литературы обсудили в Рязани

В РГУ имени С.А. Есенина прошло пленарное заседание Всероссийского семинара для участников Международной программы «Послы русского языка в мире»

Представители руководства Правительства Рязанской области, Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, Общественной палаты Российской Федерации, АНО «Русская гуманитарная миссия», Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина обратились с приветственными словами к 40 участникам, приехавшим из 9 регионов. Эксперты поделились опытом продвижения русского языка, отечественной литературы и культуры в России и за рубежом.

Заместитель генерального директора АНО «Русская гуманитарная миссия» Ирина Васильева рассказала о создании уникального учебника по русскому языку для жителей арабских стран. Издание обладает рядом преимуществ: оно создано с учетом особенностей региона, сопровождено комментариями на арабском языке, к каждому уроку даны подробные комментарии для учителя, каждая страница украшена яркими, привлекающими внимание детей иллюстрациями, в учебнике затронуты интересные для детей темы. Представители АНО «Русская гуманитарная миссия» помогают людям, оказавшимся в эпицентре войн и катастроф, борются с неграмотностью и обучают русскому языку, ведут диалог с соотечественниками за рубежом.

Успешный опыт продвижения русского языка и отечественной литературы в регионе и мире имеет Международная волонтерская программа «Послы русского языка в мире». Она реализуется с 2015 года Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина. Идея создания экспедиций родилась как ответ на растущий поток обращений из стран СНГ, Китая и Латинской Америки, которые просят прислать преподавателей русского языка именно из России, чтобы дети могли пообщаться с носителями языка. За полтора года волонтерами было проведено 24 образовательные экспедиции в регионах России, в странах ближнего и дальнего зарубежья и обучено более 4,5 тысячи детей.