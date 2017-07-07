Экс-губернатор Рязанской области Олег Ковалев может стать сенатором от региона

На прошедшей сегодня в региональном правительстве пресс-конференции врио губернатора Рязанской области Николай Любимов озвучил имена претендентов на место в Совете Федерации от региона. Первую позицию в списке занимает бывший рязанский губернатор Олег Ковалев, вторую – действующий сенатор Игорь Морозов. С третьей кандидатурой Николай Любимов пока не определился.

Напомним, по закону каждому участнику выборов губернатора необходимо сформировать список из трех человек от региона в верхнюю палату российского парламента. При этом первый номер в списке получит мандат сенатора, а два других смогут претендовать на место в Совете Федерации, если первый кандидат по каким-то причинам откажется от него.