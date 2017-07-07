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Главная страница / Рязанские новости / 07 июля 2017 года
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Экс-губернатор Рязанской области Олег Ковалев может стать сенатором от региона

14:18 / Власть

На прошедшей сегодня в региональном правительстве пресс-конференции врио губернатора Рязанской области Николай Любимов озвучил имена претендентов на место в Совете Федерации от региона. Первую позицию в списке занимает бывший рязанский губернатор Олег Ковалев, вторую – действующий сенатор Игорь Морозов. С третьей кандидатурой Николай Любимов пока не определился.

Напомним, по закону каждому участнику выборов губернатора необходимо сформировать список из трех человек от региона в верхнюю палату российского парламента. При этом первый номер в списке получит мандат сенатора, а два других смогут претендовать на место в Совете Федерации, если первый кандидат по каким-то причинам откажется от него.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 06 июля 2017 года
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