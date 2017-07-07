За 10 дней в Рязанской области из окон выпали 8 детей

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, в июне-июле в регионе произошло 5 случаев падения детей с высоты. Травмы различной степени тяжести получили 7 детей, один от полученных увечий скончался.

Большинство трагедий происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра.

Прокуратура области обращается к гражданам с просьбой не оставлять малышей одних в квартире. Москитная сетка способствует трагедии. Когда ребенок видит ее, он чувствует себя за ней в безопасности и опирается на окно и на москитную сетку. Очень часто дети выпадают с окон вместе с сеткой.

Будьте внимательны и бдительны, чтобы защитить своего ребенка от падения отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. Поставьте на окна запорные устройства и не оставляйте детей в комнате одних.