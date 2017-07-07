Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов ждет от членов регионального правительства инициатив

Об этом глава региона заявил во время сегодняшней пресс-конференции. Отвечая на вопрос о кадровой политике и сегодняшней губернаторской команде, Николай Любимов подчеркнул, что приветствует инициативы своих подчиненных. Вместе с тем, как считает врио губернатора, важно, чтобы чиновники открыто говорили ему об имеющихся проблемах в той сфере, за которую отвечают.

– Мне важно видеть не только хорошее, но и плохое! – сказал Николай Любимов.

Глава региона также напомнил свою позицию относительно возможных кадровых перестановок – в работе он намерен опираться на рязанские кадры.